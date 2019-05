Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. A Pasaréti templomban megmondták a híveknek, hogy kit ne támogassanak a szavazáskor

Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt. Jóval többen szavaznak, mint öt éve Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket A Kutya Párt megverte az LMP-t az Európai Parlamenti választáson. Kovács Gergely: "Nekünk oké az eredmény"

Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig. A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét. A lányok ellenben nem kapnak ilyen a támogatást. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot. Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa

A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról. A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról. Összeállt pár nagyágyú, hogy a YouTube-on tegyék szabadabbá Törökországot