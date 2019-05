Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bildnek adott nagyinterjút az Európai Bizottság vezetője, egy egész bekezdésen át kérdezték Orbánról, a szintén néppárti politikus mondott róla ezt-azt.","shortLead":"A Bildnek adott nagyinterjút az Európai Bizottság vezetője, egy egész bekezdésen át kérdezték Orbánról, a szintén...","id":"20190524_Ha_mindenki_olyan_onzo_es_nacionalista_lenne_mint_Orban_szetesne_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ed2b16-1827-4178-ac22-6f27978786d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_mindenki_olyan_onzo_es_nacionalista_lenne_mint_Orban_szetesne_az_EU","timestamp":"2019. május. 24. 10:02","title":"Juncker Orbánról: \"Ha mindenki ilyen önző lenne, szétesne az EU\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól. ","shortLead":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír...","id":"20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15961d3f-aac5-4fa5-a39d-dba1f8bce3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","timestamp":"2019. május. 25. 17:30","title":"Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","shortLead":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","id":"20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e8fc3-d890-4215-b830-a50a699c7fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","timestamp":"2019. május. 25. 08:56","title":"Népszava: a megyei napilapok teljes bedarálása jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","shortLead":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","id":"20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61ff16-2cac-4ab0-ab43-a8ae498f1a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5750457b-8272-45a5-a3f4-14f1346b4f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve ismerték egymást a vukit játszó Peter Mayhew-val.","shortLead":"Több mint negyven éve ismerték egymást a vukit játszó Peter Mayhew-val.","id":"20190524_Harrison_Ford_konnyes_szemmel_emlekezett_Chewbaccara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5750457b-8272-45a5-a3f4-14f1346b4f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b145bf7-bde7-4992-83ab-cdb12aa75d5f","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Harrison_Ford_konnyes_szemmel_emlekezett_Chewbaccara","timestamp":"2019. május. 24. 10:52","title":"Harrison Ford könnyes szemmel emlékezett Chewbaccára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab kutatói az utazók biztonságának érdekében listát készítettek arról, hogyan óvhatjuk meg elektronikus eszközeinket és információinkat egyszerű technikák és eszközök segítségével.","shortLead":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab...","id":"20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b381d369-9439-4f18-ab81-810746208e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","timestamp":"2019. május. 24. 09:03","title":"Fontos tipp: így veheti észre, ha rejtett kamera van a szállásán, vagy trükkös tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor alig találta a szavakat a Hír Tv-s kérdés után.","shortLead":"Jávor alig találta a szavakat a Hír Tv-s kérdés után.","id":"20190524_10_eve_vagyok_ebben_a_szakmaban_de_meg_tudnak_sokkolni__mondta_Javor_a_HirTv_riporterenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe7ca9-3341-467e-b8b5-ccffb9b6b589","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_10_eve_vagyok_ebben_a_szakmaban_de_meg_tudnak_sokkolni__mondta_Javor_a_HirTv_riporterenek","timestamp":"2019. május. 24. 17:37","title":"\"10 éve vagyok ebben a szakmában, de még tudnak sokkolni\" – mondta Jávor a Hír Tv riporterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]