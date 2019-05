Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik pénzintézet sem akar kimaradni.","shortLead":"Egyik pénzintézet sem akar kimaradni.","id":"20190527_Itt_a_lista_a_bankokrol_ahol_juliustol_kerheto_babavaro_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb770d7e-85e3-41fd-aff6-a4a98f57e00f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Itt_a_lista_a_bankokrol_ahol_juliustol_kerheto_babavaro_hitel","timestamp":"2019. május. 27. 14:25","title":"Itt a lista a bankokról, ahol júliustól kérhető babaváró hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","shortLead":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","id":"20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99a3452-de2c-4a52-939d-3e1947c33431","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","timestamp":"2019. május. 27. 15:20","title":"Olyan jól sikerült egy olasz hadihajó avatása, hogy menekültek a strandolók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek megfelelően fel is pörgette a kampánygépezetet a kampány utolsó óráira. Győztek, de alighanem a 13-nál több mandátumra számítottak. Ellenzéki oldalon minden borult: a DK második lett, a Momentum majdnem 10 százalékot ért el, a Jobbik és az MSZP-P pedig a bejutási minimumot hozta ugyan, de hatalmas pofont kapott mindkettő. A legnagyobb vesztes mégis az LMP, amelyik alig haladta meg a 2 százalékot, még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte őket. A zöld párt elnöksége le is mondott. ","shortLead":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek...","id":"20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1bf9e4-e0e7-4fe5-90f2-390f6d8ea6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 19:00","title":"Megvan a végeredmény: Fidesz 52,14, DK 16,26, Momentum 9,92, MSZP-P 6,68, Jobbik 6,44 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első a Brexit párt.","shortLead":"Az első a Brexit párt.","id":"20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb738dc-c49c-4f0b-9a79-234c921dff1c","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","timestamp":"2019. május. 27. 12:53","title":"A Fidesz a 14. legerősebb párt az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","shortLead":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","id":"20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4e744c-1bf2-4e66-b4c1-5cf0adf4dceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","timestamp":"2019. május. 26. 12:11","title":"Elefánt sétálgatott a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás védelmében változtat szponzorációs politikáján.","shortLead":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás...","id":"20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b632d-7096-4417-80b4-5c44f56dc72d","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","timestamp":"2019. május. 26. 22:25","title":"A Nike a jövőben nem bünteti pénzmegvonással a gyermeket vállaló atlétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint az összes többi ellenzéki párt együttvéve. ","shortLead":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint...","id":"20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df0bdf-4d6b-4319-959c-5dd2418f312d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"7 millió forintot kampányolt el két nap alatt a Facebookon a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]