Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-nak bőven lesz szövetségese az Európai Parlamentben - mondta a hvg.hu tudósítójának Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke vasárnap este, akitől azt is megkérdeztük, terveznek-e szocialista politikusokat átcsábítani magukhoz.","shortLead":"A DK-nak bőven lesz szövetségese az Európai Parlamentben - mondta a hvg.hu tudósítójának Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke...","id":"20190527_Gyurcsany_Ferenc_A_DK_a_gyoztesekhez_ul_be_a_Fidesz_pedig_a_vesztesek_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d50f7e8-1c8e-48d1-95bc-2038134bf6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_Ferenc_A_DK_a_gyoztesekhez_ul_be_a_Fidesz_pedig_a_vesztesek_koze","timestamp":"2019. május. 27. 00:37","title":"Gyurcsány Ferenc: A DK a győztesekhez ül be, a Fidesz pedig a vesztesek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott jelentette.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott...","id":"20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116aace0-f29e-4c6d-b071-5ec9346a42a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","timestamp":"2019. május. 26. 21:03","title":"Podcast: Szomorkodhatnak a huaweiesek, örülhetnek az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint az összes többi ellenzéki párt együttvéve. ","shortLead":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint...","id":"20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df0bdf-4d6b-4319-959c-5dd2418f312d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"7 millió forintot kampányolt el két nap alatt a Facebookon a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé, sportolóvá vagy tudóssá váljanak. ","shortLead":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé...","id":"20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcac44c5-5944-46b6-aec3-32a00dfb4b83","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","timestamp":"2019. május. 26. 20:15","title":"Hiába vagyunk zsenipalánták, ez a valami még kell a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]