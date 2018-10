A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is készítettek.

A Mercedes-AMG a tavalyi őszi Frankfurti Autószalonon leplezte le a Bugatti-verőnek ígért Project One hiperautót, melyről most kiderült, hogy a végleges változata Mercedes-AMG One néven debütál a kereskedelmi forgalomban.

A német gyártónál már javában zajlik az új hiperautó fejlesztése, illetve tesztelése, és most egy olyan különleges roadshow kamion is elkészült, melynek exkluzív belsejében testközelből lehet megismerkedni a One minden fontos részletével.

A kamionban megtekinthető egy Mercedes-AMG One, megtapogathatóak a belsejében felhasznált anyagok, és még kávézni is lehet a hipersport autó közvetlen közelében.

Az autó végleges változatának sorozatgyártása 2019-ben kezdődik meg. A 275 példányban legyártandó közúti torpedó ára 2,7 millió euró, vagyis átszámítva mintegy 880 millió forint lesz, és természetesen már az összes példány réges régen vevőre talált.

A hátul jobb oldalt benzinnel, hátul bal oldalt pedig árammal feltölthető szörnyeteg mozgatásáról egy belső égésű és négy elektromotor gondoskodik. A középen elhelyezett 1,6 literes V6-os turbómotor főtengelye percenként akár 11 000-et is foroghat, ami alig marad el az F1-es testvér 13 500-as maximális fordulatszámától.

Lényeges különbség továbbá, hogy míg az F1-autó motorja körülbelül 4 000 kilométert bír ki, addig a full karbon monocoque-ot kapott Project One hátsó kerekeket hajtó erőforrását "csak" 50 000 kilométerenként kell felújítani.

Az első tengelyen két darab 160 lóerős elektromotor található, melyek percenként akár 50 000-es fordulatszámra is képesek. Hátulra is került két villanymotor, és a hátsó tengelyre összesen 670 lóerő szabadul rá. A Mercedes szerint az MGU-H-val és MGU-K-val is felvértezett, nyolcsebességes váltós autó esetében a turbólyukat, mint olyat lényegében teljesen el lehet felejteni. Sőt.

Az 1 000 lóerő körüli teljesítményű és alig 1,3 tonnás sportkocsi simán legyorsulja még az 1 500 lóerős, de 2 tonnás Bugatti Chiront is. Míg utóbbinak 6,5, addig a Mercedes újdonságának csak 6 másodpercre van szüksége egy 0-200-as sprinthez. A 0-100-as gyorsulás alig 2,5 másodpercig tart – a maximális sebesség 350 km/h körül alakul.

A fékezéskor az akkumulátorokba energiát visszatöltő, F1-kormányos és két darab 10 colos kijelzőt kapott AMG Project One tisztán elektromosan is képes suhanni, még pedig maximum 25 kilométert. Tehát elvileg hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.

