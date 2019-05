Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara szerint.","shortLead":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara...","id":"20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a4a061-2589-4647-8068-4d1892bfa7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","timestamp":"2019. május. 29. 20:27","title":"Kimondta az orvosi kamara: nem biztosítható a biztonságos betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","shortLead":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","id":"20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ed0d1e-8784-45b8-9301-bf17c052b258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","timestamp":"2019. május. 30. 14:11","title":"Rendőrök őrzik a Viking Budapesten horgonyzó másik hajóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai berendezkedést elemezve. Csendesen megjegyezve, hogy a választói tömegek „megvásárlására” épülő modell működhet.","shortLead":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai...","id":"20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e9553d-da6c-47fc-a27c-683b1dc5ab90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","timestamp":"2019. május. 31. 11:25","title":"Ahol Jézus és Keynes találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett a 2017-esnél.","shortLead":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett...","id":"20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e557-ddac-4511-98df-09c21def5a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","timestamp":"2019. május. 30. 17:52","title":"Milliárdos osztalékot fizetett Garancsi kaszinós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. ","shortLead":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem...","id":"20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec20e8-8bff-410d-8827-13bde1f8c9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk a transzneműségről, amit az ember tapasztalt neme és a hozzárendelt neme közötti jelentős és tartós inkongruencia határoz meg.\r

\r

","shortLead":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk...","id":"20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749fdce-bd33-4fa4-9be0-113f08258fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","timestamp":"2019. május. 30. 15:23","title":"Nem tekinti többet a WHO viselkedési zavarnak a transzneműséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","shortLead":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","id":"20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b5af02-6fa4-404a-8db9-1dfb742666ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"7 millió forint csak a fényezése ennek a kis BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]