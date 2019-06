Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","shortLead":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","id":"20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee767f-f4e2-4816-ac52-95229fb2eeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","timestamp":"2019. június. 05. 08:29","title":"Lassan az összes tanfelügyelő nyugdíjba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt egy nőt delegálna. A Fidesz közben kinézett magának egy fontos bizottságot.","shortLead":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt...","id":"20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e576e46-14da-4f77-b325-cd5ea5bb6f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"Szájer helyett egy nővel próbálkozna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","shortLead":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","id":"20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86181d78-2fa5-471b-a2a4-4c0312c0c447","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","timestamp":"2019. június. 06. 14:26","title":"Nem kell már sokáig kipakolni a reptéri átvilágításnál Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 50 százalékos emelésre lenne szükség szerintük. ","shortLead":"Legalább 50 százalékos emelésre lenne szükség szerintük. ","id":"20190606_A_rendorszakszervezet_szerint_a_hazai_rendorok_nem_tudnak_megelni_a_fizetesukbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef81c736-eb80-4bc6-b4e1-a6cddea3d015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_A_rendorszakszervezet_szerint_a_hazai_rendorok_nem_tudnak_megelni_a_fizetesukbol","timestamp":"2019. június. 06. 18:29","title":"A rendőrszakszervezet szerint a hazai rendőrök nem tudnak megélni a fizetésükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A magánéleti drámákból, a fellépésekből, az eszement partikból, sőt még az öngyilkossági kísérletből is képes igazi moziélményt varázsolni a Rocketman. Elton John majdnem belehalt abba, ahogyan élt. Mi pedig kijelenthetjük: a drog rossz, a Rocketman viszont nagyszerű film.","shortLead":"A magánéleti drámákból, a fellépésekből, az eszement partikból, sőt még az öngyilkossági kísérletből is képes igazi...","id":"20190605_Elton_John_bevallja_hogy_minden_amit_gondoltunk_rola_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae892ca0-a915-4932-9b45-96ed8a60f7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Elton_John_bevallja_hogy_minden_amit_gondoltunk_rola_igaz","timestamp":"2019. június. 05. 20:30","title":"Elton John bevallja, hogy minden, amit gondoltunk róla: igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","shortLead":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","id":"20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615b59b-aa67-4455-af10-7d3e660644b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","timestamp":"2019. június. 05. 12:36","title":"Hamarosan sorozatgyártásba kerülhet a levegő nélküli autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról – jelentette be szerdán a cég.","shortLead":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve...","id":"20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667c8e4-5cf4-4f41-ade3-f5fc146170b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. június. 06. 08:13","title":"Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","shortLead":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","id":"20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fa2f9-47fa-4510-b2b5-403549de2541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","timestamp":"2019. június. 05. 15:21","title":"Terepre hangolva: itt az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]