Amennyiben egy baráti beszélgetésben mostanában szóba kerülnek az új BMW-k, van egy téma, amit egyszerűen nem lehet megkerülni. Ez pedig nem más, mint a vesék kérdése. A közelmúltban napvilágot látott modelleken ugyanis minden korábbinál hatalmasabbra rajzolták a dupla vesét formáló hűtőrácsot.



A miértre az egyik válasz, hogy a gigantikus kínai piac vásárlói egyszerűen szerelmesek a gigantikus márkaazonosítóba, másrészt pedig a bajor márka ily módon kívánja mindenkiben tudatosítani, hogy ki a road presence királya, mely gyártó készíti a leginkább lehengerlő külsejű négykerekűket.

A legnagyobb veséket felvonultató BMW-ket, az X7-est és a megújult 7-est egy Varsótól Thesszalonikiig tartó túrába bekapcsolódva próbáltuk ki.

© László Ferenc

BMW X7

A BMW első és egészen a közelmúltig legnagyobb divatterepjáróját úgy hívták, hogy X5. Mifelénk mindenki jókora behemótnak tartja az X5-öst, azonban akadnak olyan piacok, ahol ezt a német SUV-ot kis túlzással a kompakt méretkategóriába sorolják. Ilyen például az Egyesült Államok, ahol már jó ideje messiásként vártak egy igazán nagy BMW divatterepjáróra.

Ami nemrégiben meg is érkezett. A minden előzmény nélküli BMW X7 23 centiméterrel hosszabb, 6 centiméterrel magasabb és 13 centiméterrel nagyobb tengelytávolságú, mint a BMW X5, vagyis nyugodtan számolhatunk azzal, hogy egy fél számmal nagyobb garázsba fér csak be. (És tessék megkapaszkodni, a németeknek van egy még ennél is nagyobb új SUV-juk: az 5,2 méteres Mercedes GLS még az 5,15 méteres BMW X7-re is ráver egy keveset.)

© László Ferenc

A tervezők meg sem próbálták palástolni a gigantikus méreteket. A frontrészt a szélesre húzott fényszórók által közrefogott hatalmas vesék, az oldalnézetet a töretlenül, de óvatosan emelkedő övvonal, a hátsó szekciót pedig a vaskos króm díszcsíkkal összekötött vékonyka lámpák és persze a méretes kipufogóvégek uralják. Az X7 nem kérdez, hanem azonnal mindenki arcába odavágja, hogy uralkodni született. És road presence fronton még egy Audi Q7 sincs sehol hozzá képest.

Szerencsére nemcsak kívül, hanem belül is jókora az X7-es, függetlenül attól, hogy az első, vagy a második sorban foglalunk helyet benne. Alapáron jár a 7 ülés, és mivel nincs felső értékhatára, a nagycsaládos állami kedvezmény is könnyen és enyhén arcpirító módon igénybe vehető lesz rá. Felárat akkor kell fizetni, ha a középső sorba nem hármas ülőpadot, hanem két különálló ülést szeretnénk. A 6 üléses kivitel felára 223 ezer forint.

© László Ferenc

A kipróbált tesztautóban minden ülést elektronikusan lehetett állítani, és ha a harmadik üléssorba szerettünk volna beszállni, akkor nemcsak a középső, hanem egy picit az első ülést is automatikusan előretolta az automatika. Leghátul már nem mondható fejedelminek a kényelem, de azért kevés autóban találhatók olyan kényelmes hátsó ülések, mint az X7-esben. 7 ülés mögött 326 liternyi csomagnak jut helye, 4-5 ülés esetén viszont már 750 liternyi térfogattal gazdálkodhatunk.

A kormány mögött és a műszerfal közepén is egy-egy 12,3 colos, kiváló képminőségű kijelző található, melyeken a gyártó legújabb felhasználói felülete fut. Ez gyorsan megszerethető, egyszerűen kezelhető, de a gesztusvezérlést továbbra is értelmetlen parasztvakításnak tartjuk.



A felhasznált anyagok az utolsó négyzetmilliméterig kiváló minőségűek és mivel az alap Harman Kardon hifi is remekül szól, nem biztos, hogy megéri 1,54 millió forintot költeni a 20 hangszórós Bowers & Wilkins rendszerre. A lézerlámpa 503 ezer, az éjjellátó 709 ezer, az illatbefuvó 118 ezer, a masszírozós első ülések pedig 372 ezer forintba kerülnek.

© László Ferenc

Az alapáron 20 colos, felár ellenében 21-22 colos kerekeken gördülő BMW X7 maga a nyugalom szigete, függetlenül attól, hogy vezetjük, vagy csak éppen utazunk benne. A vezetési élményt nem igazán érdemes hajszolni vele, hiszen egy ilyen magas építésű 2,5 tonnás monstrum nem éppen a kanyarvadászatról szól. A futómű zseniálisan elnyeli az úthibákat, és ha kifizetünk 642 ezer forintot, akkor cserébe 4 üzemmódú offroad csomagot kapunk. Az xDrive összkerékhajtás, a nyolcfokozatú automataváltó és a 6 centiméternyit állítható magasságú légrugós adaptív futómű az alapfelszereltség részét képezi.

A menetpróbára kapott 40i 3 literes 6 hengeres turbós benzinmotorja selymesen és szép orgánummal jár. A 340 lóerős és a 450 Nm nem kevés, de ettől még nem lesz sportautó a valaha készült legnagyobb BMW. A 0-100-as sprint 6,1 másodperc alatt tudható le, vagyis 0,6 másodperccel több idő alatt, mint a hasonló motorral szerelt X5-össel. A fogyasztást felesleges nézni, nekünk közepesen dinamikus haladás mellett 15 literes értéket sikerült mérnünk.

Dízelfronton a 3 literes 6 hengeres egység szimpla-, illetve négyturbós változata érhető el. A 30d 265 lóerőt és 620 Nm-t tud, az 50d pedig 400 lóerős, illetve 760 Nm-es produkciót ad elő. Úgy érezzük, hogy az X7-eshez leginkább ez utóbbi motor passzol.

© László Ferenc

BMW 7

A hatodik generációs 7-es 2015-ben látott napvilágot, vagyis éppen itt volt az ideje az életciklus felénél aktuális vérfrissítésnek. Normál ráncfelvarrásról van szó, a méretek nem nagyon változtak, a tengelytávolság is maradt a régi: alaphelyzetben 3,07 méteres, amihez további 14 centiméter jön hozzá a nyújtott L változatok esetében. És mivel a maga kategóriájában a 7-es utastere nem túl nagy, bőven lehet ráció az L kivitel megvásárlásában.

A nyújtott fényszórók kétségtelenül jól állnak az új 7-esnek, az elődénél 40 százalékkal nagyobb vesék látványa viszont megosztó, talán feketére fényezve mutatnak a legjobban. Az oldalnézet nem változott, hátul pedig újdonság, hogy a lámpákat egy piros fénycsík köti össze, ami miatt kicsit szélesebbnek láttatja magát a már amúgy sem keskeny luxusautó.

© László Ferenc

Ide is megérkezett a BMW új infotainment rendszere, ami ezúttal egy 12,3 colos kormány mögötti és egy 10,25 colos központi kijelzőből áll. Utóbbi alapvetően nem kicsi, de az X7-ből átszállva mégis kompaktnak érződik. A minőségérzet hajszálnyival még jobb lett, de ennél jobban érződik, hogy az új 7-es a korábbiaknál halkabb lett. Ez többek közt a kerékjárati ívek jobb szigetelésének köszönhető, illetve annak, hogy az üvegek immár 5,1 milliméter vastagok. Utóbbi a 750i-től felfelé alapáras, ez alatt viszont fizetős extra.

Az összes ülés fűtése 152 ezer, szellőztetésük pedig 574 ezer forintos kiadást jelent, amihez hozzájöhet még a 810 ezer forintos komplett masszír-csomag. Említést érdemel továbbá a teljesen bebőrözött műszerfal (490 ezer forint), a 15 literes hátsó hűtődoboz (473 ezer forint), a soft-close ajtórendszer (230 ezer forint), a lézerlámpa (591 ezer forint), illetve az éjjellátó kamera (743 ezer forint).

© László Ferenc

A benzines alapmotor, a 740i-ben lévő 3 literes 6 hengeres egység 14 lóerőt erősödve immár 340 lóerős, és 5,5 másodperces 0-100-as sprintet tesz lehetővé. A 750i-ben található 4,4 literes biturbó V8-as változott a legtöbbet, hiszen 450-ről 530 lóerőre nőtt a teljesítménye, illetve 650-ről 750 Nm-re emelkedett a csúcsteljesítménye.



Ennek következtében sokkal jobban ugrik a remek hangú 750i, amivel akár 4 másodperc alatt is letudható a 0-100-as gyorsulás. A mi titkos tippünk nem más, mint ez a kivitel, vagyis a méretét meghazudtolóan kiváló vezetési élményt biztosító 750i.

A politikailag egyáltalán nem korrekt M760Li csodák csodájára túlélte a faceliftet, és az új részecskeszűrő miatt 610-ről 585 lóerőre csökkent teljesítményért a 800-ról 850 Nm-re nőtt nyomaték kárpótol. Ez a 6,6 literes biturbó V12-es csúcsragadozó 3,8 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, és ha fizetünk érte, akkor egészen 305 km/h-ig gyorsul.

© László Ferenc

A plugin hibrid 740e-t a 745e váltja, ami már nem 2 literes 4 hengeres, hanem 3 literes 6 hengeres benzinmotorra épül. És emiatt nemcsak a teljesítménye nőtt 394 lóerőre, hanem a hangja is sokkal szebb lett. Az akkumulátor kapacitása 9,2-ről 12,4 kWh-ra emelkedett, és ideális esetben akár 52 kilométert is megtehetünk vele tisztán elektromos módban. Negatívum, hogy a fejlett hibrid rendszer miatt mintegy 225 kilogrammal nehezebb egy zöld rendszámos 745e egy 740i-nél.

Dízelfronton a 265 lovas 730d jelenti a belépőszintet, aztán a 320 lóerős 740d következik a sorban, a tápláléklánc csúcsán pedig a már jól ismert 4 turbós 750d található a maga szerénynek éppen nem mondható 400 lóerős teljesítményével.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

Az X7 azoknak való, akik egy kompromisszumoktól mentes, egyszerre akár 7 személyt is szállítani képes hatalmas divatterepjáróra vágynak. Ezzel szemben a stílus- és műszaki-fronton felfrissített új 7-esben leginkább csak 4-en utazhatnak kényelmesen, de sokkal stílusosabban és nem mellesleg jelentősen nagyobb dinamika mellett.

A X7 hazai alapára 25 millió forint, mely összegért egy 30d lehet a miénk, és amely ily módon 5 millió forinttal drágább, mint egy X5 30d. Az új 7-es 28 millió forinttól indul, ennyibe kerül ugyanis egy 730d.

A végén pedig egy "égető" kérdést is megválaszolunk, vagyis eláruljuk, hogy a két zászlóshajó közül melyiknek nagyobb a veséje. Nos, az X7 hűtőrácsa kicsit magasabb, viszont a 7-esé jelentősen szélesebb, így végeredményképp egy picit nagyobb az utóbbi szedán veséje. Némi vigasz, hogy élőben árnyalatnyival kevésbé sokkolóak az új hűtőrácsok, mint a fotókon.

© László Ferenc

