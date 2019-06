Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfad7a12-f89c-401a-afcd-17d647d9cafc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Júliustól bevetésre kész állapotban lesz a visegrádi négyek közös harci egysége.","shortLead":"Júliustól bevetésre kész állapotban lesz a visegrádi négyek közös harci egysége.","id":"20190610_Magyarok_is_harcolhatnak_a_Visegradi_Negyek_bevetesi_egysegeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfad7a12-f89c-401a-afcd-17d647d9cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e64cd-cf23-4332-8bef-050c456bd1d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Magyarok_is_harcolhatnak_a_Visegradi_Negyek_bevetesi_egysegeben","timestamp":"2019. június. 10. 20:58","title":"Magyarok is harcolhatnak a Visegrádi Négyek bevetési egységében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bf5d1f-48af-4c6c-a7e3-7d6858b6de16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban elkezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet hat órán keresztül is tarthat. ","shortLead":"Hajnalban elkezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet hat órán keresztül is tarthat. ","id":"20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bf5d1f-48af-4c6c-a7e3-7d6858b6de16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482cdb9-a302-497c-8373-ebc136daa9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:10","title":"Megkezdődött a Hableány kiemelése - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk a fotógalériát.","shortLead":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk...","id":"20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8eafa7-d388-4794-92d1-8603e9c001c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","timestamp":"2019. június. 11. 06:41","title":"Bud Spenceres, oldalkocsis, napraforgós: több ezer színes Vespa rajzott a Balatonnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad722ae6-f0ab-4a16-b9dc-3015f00ed6b9","keywords":null,"link":"/kkv/201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","timestamp":"2019. június. 09. 09:00","title":"Hatéves korában már regényt írt, de nem emiatt lett dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]