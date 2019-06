Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","shortLead":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","id":"20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f7b338-fc3f-4177-90e7-6204a4d79245","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","timestamp":"2019. június. 13. 17:27","title":"Két rendőr lett Putyin bűnbakja, amiért hamis bizonyítékokkal tartottak fogva egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","shortLead":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","id":"20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f7c0d6-3575-46a5-b631-db7931b6e6c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","timestamp":"2019. június. 12. 06:20","title":"Ennyit drágultak idén a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó annyira belelkesedett, hogy cserébe ingyen megkapja a programot. ","shortLead":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó...","id":"20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca6a0e7-07f9-4d2d-af6e-940d486962e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","timestamp":"2019. június. 11. 22:33","title":"Elég volt odakiabálnia Keanu Reevesnek, hogy megajándékozzák az utóbbi évek legjobban várt videojátékával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország gyomrában.","shortLead":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország...","id":"20190613_Ejszakai_piacozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab81c59a-1ec5-421c-91ee-f79ac924e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Ejszakai_piacozas","timestamp":"2019. június. 13. 20:13","title":"Éjszakai piacozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki közlése szerint.","shortLead":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki...","id":"20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec510a0-928d-43ee-9aca-9fac5cbdfd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","timestamp":"2019. június. 13. 14:16","title":"Kiszállt a pécsi ellenzéki együttműködésből, egyedül indul az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","shortLead":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","id":"20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d64b6-2190-4702-844f-9fb42faca0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","timestamp":"2019. június. 13. 10:51","title":"Az ügyészség nem engedi el Czeglédy ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","id":"20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9ea1c0-89e5-46ba-be45-e7b635141134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","timestamp":"2019. június. 12. 12:16","title":"Aláírták a szerződést a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]