Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.

Aki főleg éjjelente, vagy legalábbis sötétben teszi meg az út nagy részét autójával, valószínűleg szembesült már a szemből érkező "tapintatlanságával", azaz a távolsági fényszóró le nem kapcsolásával. Magyarázni sem kell, miért veszélyes ez: elég egy óvatlan pillanat, és akár ütközés is lehet a vége.

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében több márka is alkalmazni kezdte azokat a megoldásokat, amelyek automata mód, de mégis kellő fürgeséggel csökkentik a fényszórók teljesítményét, illetve akár – egy pillanatra – le is kapcsolják azt. Így a sofőr továbbra is arra figyelhet, ami előtte van.

Működés közben a távolsági fényszóró-asszisztens © YouTube

A távolsági fényszóró-asszisztens persze nem mostanában kifejlesztett megoldást takar, a piac már hosszú évek óta kínálnak már ilyesmit. Ennek ellenére akadhatnak – és talán nem is kevesen vannak –, akik nincsenek tisztában e rendszerek működésével, pedig a fentiekből bekövetkező incidensek (ütközés, árokba hajtás) nagyobb valószínűséggel lennének elkerülhetők, ha a vezető keze alatt ilyen segítség is lenne. De miről is van szó pontosan?

A funkció lehetővé teszi, hogy a távolsági fényszórók állandóan, kikapcsolás nélkül működjenek, mindezt pedig úgy, hogy a szembejövő forgalmat se zavarja. Az asszisztens általában egy "maszkot" húz a fénykéve köré (milliszekundomok alatt tompítva a kibocsátott fényt), ha úgy érzékeli, egy másik autós a közelében van – de még jóval azelőtt, hogy egymás mellé érnének. A rendszer ezután, illetve ez elhaladás után automatikusan visszavált távolságira, hogy ismét jól látható legyen az út.

A funkció egyes márkák esetében már 40 kilométer/óra feletti haladásnál aktiválható, a fejlettebb rendszerek pedig nemcsak a szembejövőket, hanem az előttünk haladó forgalmat, valamint a kivilágított lakóövezeteket is képes azonosítani, így mindig a helyzetnek megfelelően állítgatja a fényszóró teljesítményét. Emellett olyan megoldás is akad, amely a jobb és a bal oldalon akár eltérően képes variálni a megvilágítottságot.

Azonban így sem szabad megfeledkezni róla, hogy a távolsági fényszóró-asszisztens csupán egy segédfunkció, azaz: attól, hogy be van kapcsolva, a sofőr még nem mentesül az alól, hogy a világítást ellenőrizze, és azt a különféle (látási) feltételekhez igazítsa. Ilyen például az, amikor a szembeforgalom valamiért takarva van, de említhetnek a szűk kanyarokat is. Ezzel együtt egy olyan extráról van szó, amit érdemes kérni az új autóba.

