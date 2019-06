Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban egymillió ember vesztené az életét.","shortLead":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban...","id":"20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964788df-d2a6-490f-9e15-001b1abe85d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","timestamp":"2019. június. 26. 15:27","title":"Az amerikaiakat nem aggasztja, ha egy atomcsapásban egymillió koreai halna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","shortLead":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","id":"20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5579fa-3c65-4443-9c69-f2eb20075ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. június. 27. 11:21","title":"4,5 millió forinttól indul a teljesen új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő a zsebéből. Igaz, egyelőre csak prototípus.","shortLead":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő...","id":"20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b2b435-07da-43fb-b547-f54068be52d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 13:33","title":"Viszlát, szenzorsziget: Az Oppo bemutatta a világ első, kijelző alá rejtett kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak a gazdaság megítélését illetően: van, ahol a vállalkozók 87 százaléka úgy érzi, már elindult a recesszió, míg máshol az emberek többsége elképzelhetetlennek tart egy újabb válságot.","shortLead":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak...","id":"20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f27fb-32f8-4761-9078-eb94309368ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","timestamp":"2019. június. 26. 11:51","title":"Rózsásan látják a helyzetet a magyar vállalkozók. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakossági panaszokra hivatkozva akarnának szerződést bontani a szociális intézménnyel. A közelben zajlik egy óriásberuházás is.","shortLead":"Lakossági panaszokra hivatkozva akarnának szerződést bontani a szociális intézménnyel. A közelben zajlik...","id":"20190626_Bezarna_az_ujbudai_onkormanyzat_a_maltaisok_hajlektalanellatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4aa85f-3143-4856-a4b3-bea8ec009948","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Bezarna_az_ujbudai_onkormanyzat_a_maltaisok_hajlektalanellatojat","timestamp":"2019. június. 26. 21:03","title":"Bezárná az újbudai önkormányzat a máltaisok hajléktalanellátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41acfdbb-10e2-41d6-a40e-05f3bb48dcec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széll Kálmán téren a zárás előtt is hosszú volt a sor. ","shortLead":"A Széll Kálmán téren a zárás előtt is hosszú volt a sor. ","id":"20190626_Mar_tobb_mint_65_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41acfdbb-10e2-41d6-a40e-05f3bb48dcec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66dd7c-cd0f-41e2-a582-00731874eb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Mar_tobb_mint_65_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 26. 11:04","title":"Több mint 68 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","shortLead":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","id":"20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7cc92-3fd8-44a3-8beb-397f8827bb8d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","timestamp":"2019. június. 26. 18:50","title":"Dühöngő kánikulával köszön el a nagy meleg, aztán jön megint az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.","shortLead":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na...","id":"20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7d90ac-8205-4c6d-93bf-6907353b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","timestamp":"2019. június. 27. 08:03","title":"Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]