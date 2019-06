Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült megdönteni.","shortLead":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült...","id":"20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46243c28-14f6-4793-b7b1-658d7267a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","timestamp":"2019. június. 27. 18:06","title":"Milyen bojkott? Nagyon pörgött a Huawei P30 telefonok eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","shortLead":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d81af0-888e-4c64-918f-22543098b082","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. június. 28. 06:56","title":"Becsődölhetett a 6 forintos flottaszolgáltató, a Facebookon gyülekeznek a dühös ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d8cd0f-12cd-486f-82a8-b532a0ba8a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérte az öregkort, a NASA pedig úgy döntött, nem hosszabbítja meg Spitzer nevű űrtávcsövének a működését. A nyugdíjazásig azért még rengeteg gyönyörű felvétellel ajándékozhat meg minket. ","shortLead":"Elérte az öregkort, a NASA pedig úgy döntött, nem hosszabbítja meg Spitzer nevű űrtávcsövének a működését...","id":"20190627_nasa_spitzer_urtavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d8cd0f-12cd-486f-82a8-b532a0ba8a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b4d8db-ec56-48f5-afd3-1960972ddb1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_nasa_spitzer_urtavcso","timestamp":"2019. június. 27. 14:03","title":"Nyugdíjba küldi legendás űrtávcsövét a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1dac619-fd42-4a56-880c-38b9a90ea155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának hátterében pedig EU-s költségvetési megfontolások is állnak, olvasható az a heti HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának...","id":"20190627_Igy_talalt_egymasra_Macron_es_Orban_a_demokratikus_csucsjelolti_rendszer_elleni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1dac619-fd42-4a56-880c-38b9a90ea155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4853e-f83b-4397-8a62-f37cb481cf87","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Igy_talalt_egymasra_Macron_es_Orban_a_demokratikus_csucsjelolti_rendszer_elleni_harcban","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Így talált egymásra Macron és Orbán a demokratikus csúcsjelölti rendszer elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 földgázvezeték megépítését. A valóságban azonban ez nincs így, a közös álláspontot felülírják az egyéni érdekek – írja az Euractiv.","shortLead":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő...","id":"20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7184b-fb91-429f-9b05-267b026aa187","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"Van, amikor csak látszat a V4-ek nagy egysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját. A JCDecaux versenyének győztes munkáját, illetve további 19 kiemelkedő írást busz- és villamosmegállókba helyezik ki Budapesten és a megyeszékhelyeken. A házikedvencet a Hvg.hu-n is elolvashatja. ","shortLead":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját...","id":"20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b4d531-52a6-4168-a73a-8cb7a790bda0","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","timestamp":"2019. június. 26. 16:30","title":"Olvassa el az országszerte a buszmegállókba kikerülő nyertes novellát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201926_messze_meg_akonyec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b3a5c4-28a5-4787-a486-85b8e89a879f","keywords":null,"link":"/itthon/201926_messze_meg_akonyec","timestamp":"2019. június. 27. 13:20","title":"Gergely Márton: Messze még a konyec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tisztújítást tartott és polgármesterjelöltekről döntött a Fidesz budapesti szervezete.","shortLead":"Tisztújítást tartott és polgármesterjelöltekről döntött a Fidesz budapesti szervezete.","id":"20190626_Az_osszes_hivatalban_levo_Fideszpolgarmester_indul_a_fovarosi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d86a3db-953c-41fe-b8e3-3d16d30e8853","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_osszes_hivatalban_levo_Fideszpolgarmester_indul_a_fovarosi_valasztason","timestamp":"2019. június. 26. 15:05","title":"Az összes hivatalban lévő Fidesz-polgármester indul a fővárosi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]