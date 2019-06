Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint két hete a tengeren vesztegel a Sea-Watch, 43 menekülttel a fedélzetén. ","shortLead":"Már több mint két hete a tengeren vesztegel a Sea-Watch, 43 menekülttel a fedélzetén. ","id":"20190627_Sea_Watch_menekult_hajo_Olaszorszag_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36e0f6f-19c1-4f78-8a2b-21038f438685","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Sea_Watch_menekult_hajo_Olaszorszag_Salvini","timestamp":"2019. június. 27. 16:10","title":"Menekültválság az olasz partoknál: letartóztatással fenyegetik a Sea-Watch legénységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze nagy könnyítésre ne számítson senki.","shortLead":"Persze nagy könnyítésre ne számítson senki.","id":"20190627_Nem_csak_uj_autora_jar_a_csaladi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f25862-0dd8-44d0-9441-eb96d44083e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Nem_csak_uj_autora_jar_a_csaladi_tamogatas","timestamp":"2019. június. 27. 12:20","title":"Nem csak új autóra jár a családi támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","shortLead":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","id":"20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c43ec5-beb0-4f59-8d44-e74258803dc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","timestamp":"2019. június. 27. 14:50","title":"BKV a taposós kátyúzásról: Addig sem esnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat osztogató Bethlen Gábor Alap büdzséje. Ebből 75 milliárdot osztottak ki egyedi elbírálással, a Miniszterelnökség „szakmai javaslatai” alapján. A pénz nagy része Erdélybe ment.","shortLead":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat...","id":"20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b70e93-cf5c-4ae5-8e13-383f1b14a5c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","timestamp":"2019. június. 28. 06:30","title":"A kormány suttyomban sokkal több pénzt tol ki a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","shortLead":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","id":"20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8f6e4d-c665-4f3a-a3d8-cc9514dc43d6","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","timestamp":"2019. június. 28. 09:53","title":"A legnagyobb hőségben zártak be két francia közuszodát, mert muszlim nők burkiniben mentek úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","shortLead":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","id":"20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7295f0c4-c227-4ea4-9f72-5d93e1402b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","timestamp":"2019. június. 28. 04:08","title":"Ez még az orosz autós videókból is extrém: porral oltóval fújják az út szélén a traffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","shortLead":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","id":"20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0a904-1ca7-443c-a217-23e4ebe1255d","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","timestamp":"2019. június. 28. 05:59","title":"Most először adták ki a legmagasabb fokozatú riasztást a francia meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt éve minden Európában újonnan forgalomba hozott autóban kötelező a guminyomás-ellenőrző rendszer. ","shortLead":"Öt éve minden Európában újonnan forgalomba hozott autóban kötelező a guminyomás-ellenőrző rendszer. ","id":"20190628_gumiabroncsnyomas_ellenorzo_rendszer_autozzunk_okosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1413030-58b9-4a5f-857c-1bac35846268","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_gumiabroncsnyomas_ellenorzo_rendszer_autozzunk_okosan","timestamp":"2019. június. 28. 12:00","title":"Nemcsak veszélyes, de pazarló is az alacsony gumiabroncsnyomás – így működik az ellenőrző rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]