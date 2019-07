Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","shortLead":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","id":"20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96283096-7cca-43a1-8f26-317b53829770","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","timestamp":"2019. július. 01. 10:14","title":"300 milliárdért vesz az MNB kötvényeket, húsz cég már az első nap szervezi a kibocsátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon mintegy 150 ezer három vagy többgyermekes családot érint.","shortLead":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon...","id":"20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524de2dc-5cdf-4922-b917-003847df9ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","timestamp":"2019. július. 01. 13:35","title":"Olcsó Daciától a luxus BMW-ig: mától jár a 2,5 millió forintos állami támogatás a 7 üléses autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környéken több házban sincs áram.","shortLead":"A környéken több házban sincs áram.","id":"20190702_Aramszunet_miatt_zarva_van_a_Corvin_Plaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b0b64-e6ef-4792-b3b0-5a8869ad4d65","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Aramszunet_miatt_zarva_van_a_Corvin_Plaza","timestamp":"2019. július. 02. 12:54","title":"Áramszünet miatt zárva van a Corvin Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csomagban, rövid határidővel értékesít ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő.","shortLead":"Csomagban, rövid határidővel értékesít ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő.","id":"20190702_Milliardokat_ero_allami_ingatlanokat_arvereznek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2caab-3765-4254-a72e-ee48fb93957b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Milliardokat_ero_allami_ingatlanokat_arvereznek_el","timestamp":"2019. július. 02. 18:14","title":"Milliárdokat érő állami ingatlanokat árvereznek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","shortLead":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","id":"20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44ca886-c5ec-45ba-8db2-8c9bb6c90ec0","keywords":null,"link":"/elet/20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","timestamp":"2019. július. 02. 08:49","title":"25 kiló jégkockával hűtötték le egy életveszélyes állapotba került nő testét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húszféle napszemüveget tesztelt az ITM. ","shortLead":"Húszféle napszemüveget tesztelt az ITM. ","id":"20190701_Az_olcsobb_napszemuvegek_is_jol_szurik_az_UVt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45936de-588e-4f31-9713-04036d6ab001","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Az_olcsobb_napszemuvegek_is_jol_szurik_az_UVt","timestamp":"2019. július. 01. 10:54","title":"Az olcsóbb napszemüvegek is jól szűrik az UV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]