Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","shortLead":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","id":"20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af8b135-4ad2-4b21-934a-68d5ad2b35ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","timestamp":"2019. július. 06. 06:41","title":"A legdrágább hazai Wartburg: teljesen patika ez a ráckevei példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","shortLead":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","id":"20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eecee2a-3f31-411a-9827-d79a83a89e36","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","timestamp":"2019. július. 06. 21:11","title":"Ingyenreklámot kapott Mészáros Lőrinc sportmárkája a Tényekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","shortLead":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","id":"20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bfc2ae-bf03-48b3-9a27-df0ee112e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 06. 15:44","title":"Horvátországban is hamarabb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b7d3ea-b68b-4066-a81a-dba55f70ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán, mióta lehetett az úton rossz irányban? ","shortLead":"Egyáltalán, mióta lehetett az úton rossz irányban? ","id":"20190707_Video_Szembol_a_gyorsforgalmi_uton_a_legrosszabbkor_fordul_meg_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b7d3ea-b68b-4066-a81a-dba55f70ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99ffb19-78dd-421c-8c01-e01ac848130f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Video_Szembol_a_gyorsforgalmi_uton_a_legrosszabbkor_fordul_meg_egy_autos","timestamp":"2019. július. 07. 14:54","title":"Szemben hajtott a gyorsforgalmi úton Fehérvárnál egy autós és a legrosszabbkor akart megfordulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.","shortLead":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére...","id":"20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a29b80-e47f-42f0-807d-34b66011036e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","timestamp":"2019. július. 06. 18:43","title":"Újabb jelöltben kell megegyezniük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]