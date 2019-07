Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja, bejelentették, hogy mégis.","shortLead":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja...","id":"20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e760e829-25be-488a-9047-d11b36218dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","timestamp":"2019. július. 06. 13:50","title":"Mégis támogatja Botkát a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16afce5-a3ed-4513-aa23-fdd5f0abc482","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tonnaszám jönnek a videók a pár napos internetes őrületre a bottlecup challengere.","shortLead":"Tonnaszám jönnek a videók a pár napos internetes őrületre a bottlecup challengere.","id":"20190706_mclaren_p1_bottle_challenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16afce5-a3ed-4513-aa23-fdd5f0abc482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e4237-3315-4ea0-ade2-19913403b92b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_mclaren_p1_bottle_challenge","timestamp":"2019. július. 06. 12:16","title":"Egymillió dolláros McLaren és egy üveg Dom Perignon – kicsit extrém kupak-challenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett független, s azóta területe 580 négyzetkilométerről 725-re nőtt, s 2030-ra az ország el kívánja érni a 755 négyzetkilométert. A szomszédok azonban nem adnak el homokot Szingapúrnak. ","shortLead":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett...","id":"20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39c1740-0505-4437-96a1-2f981021d215","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","timestamp":"2019. július. 07. 11:59","title":"Szingapúr szomszédjai nem adnak el homokot a városállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony Péter IT-szakértő az M1-en.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony...","id":"20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb42489-65ac-4e5b-83f2-d1ac9e8b55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","timestamp":"2019. július. 06. 10:26","title":"Sok még a bizonytalanság a Huawei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán...","id":"20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4583c4-2698-4cec-a030-e37421c94e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","timestamp":"2019. július. 07. 19:05","title":"Letarolta az országot a vihar – van, ahol áram sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0437b0-c4b0-454f-87c0-5bc64ced7b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, négy sérültet pedig kórházba kellett szállítani. ","shortLead":"Egy ember meghalt, négy sérültet pedig kórházba kellett szállítani. ","id":"20190707_Fotokon_a_gyorujfalui_halalos_baleset_amelyben_egy_Suzuki_csapodott_egy_fanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0437b0-c4b0-454f-87c0-5bc64ced7b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1445187b-9eba-41de-a909-3f86a0b943b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Fotokon_a_gyorujfalui_halalos_baleset_amelyben_egy_Suzuki_csapodott_egy_fanak","timestamp":"2019. július. 07. 15:35","title":"Fotókon a győrújfalui halálos baleset, amelyben egy Suzuki csapódott egy fának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]