A közelmúltban volt szerencsénk alaposan kipróbálni az F30-as sorozatú 3-as BMW környezettudatos plugin hibrid változatát , a 184 lóerős és 290 Nm-es 2 literes turbós benzinmotorral, illetve 88 lóerős és 250 Nm-es elektromotorral szerelt 330e-t. A 252 lóerős és 420 Nm-es rendszerteljesítményű bajorral papíron 40 kilométert lehet megtenni elektromosan, nekünk 25-28 kilométer volt a maximum.

Most pedig megérkezett hazánkba a nemrégiben debütált újgenerációs G20-as 3-as sorozatból készített hibrid, a vadonatúj 330e, melynek elektromos hatótávolságát 50 százalékkal megnövelték. Ily módon elvileg akár már 60 kilométert is meg lehet tenni vele halkan suhanva, ami azt vetíti előre, hogy most már a gyakorlatban is meglesz a 40 kilométer feletti e-hatótáv.

A BMW 330e hazai alapára 13 millió forint. Összehasonlításképp, a 258 lóerős benzines 330i itthon minimum 12,9 millió forintba kerül, a 265 lóerős dízel 330d pedig legalább 14,3 millió forint kifizetését követően vezethető haza.

Az új 330e továbbra is 2 literes turbós benzinmotorra épülő hibrid hajtásláncának rendszerteljesítménye változatlanul 252 lóerő, azonban a Sport módban elérhető új XtraBoostnak köszönhetően 293 lóerő áll a sofőr rendelkezésére. A 0-100-a sprint szintideje az elődhöz képest 6,1-ről 6 másodpercre csökkent, a végsebesség pedig 225-ről 230 km/h-ra nőtt. Elektromos módban maximum 140 km/h-val lehet haladni a korábbi 120 km/h helyett.

A 12 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátorral és 8-fokozatú automataváltóval szerelt BMW 330e csomagtartója 375 literes, szemben az alapmodell 480 literes térfogatával.

