Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a1f8a9-b86c-4b44-a2ec-9b109cdd7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha 80-90-nel érkezik az M5-ös felé tartó lehajtóhoz valaki, könnyen kényelmetlen szituációba kerülhet. ","shortLead":"Ha 80-90-nel érkezik az M5-ös felé tartó lehajtóhoz valaki, könnyen kényelmetlen szituációba kerülhet. ","id":"20190714_Feknyomok_es_video_mutatjak_mennyire_balesetveszelye_az_M0s_egyik_lehajtoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a1f8a9-b86c-4b44-a2ec-9b109cdd7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b50653d-3e66-4a2b-bebc-8ad35ef0fb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Feknyomok_es_video_mutatjak_mennyire_balesetveszelye_az_M0s_egyik_lehajtoja","timestamp":"2019. július. 14. 09:33","title":"Féknyomok és videó mutatják, mennyire balesetveszélyes az M0-s egyik lehajtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja előlapját – derül ki a Huawei kutatásából. Annak ellenére, hogy gyakran előfordul, a képernyő törése esetén csak a felhasználók egynegyede javíttatja meg a mobilját. A lekérdezés eredményei alapján itthon leginkább a szolgáltatás ára tartja vissza a mobiltulajdonosokat attól, hogy szervizbe vigyék törött készüléküket.","shortLead":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja...","id":"20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f4256-b3f0-4195-93dd-fc94a410a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","timestamp":"2019. július. 14. 18:03","title":"Huawei: rettegnek a magyarok, hogy összetörik a telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","shortLead":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","id":"20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1dc849-2262-44df-9444-16c09d3829cd","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 13. 19:40","title":"Őssejtbankál nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását és befogadását szorgalmazza Heiko Maas német külügyminiszter - derült ki abból az interjúból, amely a Madsack médiacsoport lapjaiban jelent meg. A javaslat éppen ellentéte a magyar kormány álláspontjának.","shortLead":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását...","id":"20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7167-facb-483d-9d21-b0425a384924","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","timestamp":"2019. július. 14. 11:16","title":"A menekültek önkéntes befogadását javasolja Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","shortLead":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","id":"20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973e61c-3c75-4002-91d4-a834ac3d8048","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","timestamp":"2019. július. 14. 18:56","title":"Griezmann már Barcelonában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","shortLead":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","id":"20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f530d-fef8-4d34-81db-b8c21071dc5d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Trump felszólította a színes bőrű képviselőnőket, hogy hagyják el az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]