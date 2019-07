Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét hódításba kezdett. A szakértők azonban úgy vélik, nincs minden rendben az alkalmazás körül, így óvatosságra intik azokat, akik kipróbálnák.","shortLead":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét...","id":"20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347fdf2-133c-4898-996d-60038195eeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","timestamp":"2019. július. 17. 15:03","title":"Vigyázzon az öregítő slágeralkalmazással, a szakértők szerint veszélyes használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a parlament honlapja szerint. A Köztársasági Elnöki Hivatal még nem kommentálta. ","shortLead":"Legalábbis a parlament honlapja szerint. A Köztársasági Elnöki Hivatal még nem kommentálta. ","id":"20190718_Ader_Janos_alairta_a_koznevelesi_torveny_modositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e154600-0e4d-4008-95f4-755b60e2bbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Ader_Janos_alairta_a_koznevelesi_torveny_modositasat","timestamp":"2019. július. 18. 16:14","title":"Áder János aláírta a köznevelési törvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú cikkben vesézi Az oroszlánykirályt a Magyar Nemzet – egy sajátos nézőpontból.","shortLead":"Hosszú cikkben vesézi Az oroszlánykirályt a Magyar Nemzet – egy sajátos nézőpontból.","id":"20190718_A_kormanysajto_felfedezte_a_kommunizmust_es_a_migraciot_az_uj_Oroszlankiralyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bd63c3-4b4e-45c5-b082-fc864f7e076b","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_kormanysajto_felfedezte_a_kommunizmust_es_a_migraciot_az_uj_Oroszlankiralyban","timestamp":"2019. július. 18. 11:12","title":"A kormánysajtó felfedezte a kommunizmust és a migrációt az új Oroszlánkirályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üdvözlendő, hogy Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, és a német elnök ambiciózus új kezdetet jelent Európa számára, az EU további demokratizálását ígérte, amiért az Európai Parlament (EP) továbbra is küzdeni fog – jelentette ki a Deutschlandfunk német közszolgálati rádiónak adott interjúban szerdán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) EP-frakcióvezetője.","shortLead":"Üdvözlendő, hogy Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, és a német elnök ambiciózus új...","id":"20190717_Weber_reagalt_Von_der_Leyen_megvalasztasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4669918-6cbc-4950-951a-9024746d40aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Weber_reagalt_Von_der_Leyen_megvalasztasara","timestamp":"2019. július. 17. 10:01","title":"Weber reagált Von der Leyen megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más lesz, mint az amerikaiak által megnyert első. Az egyik fő különbség, hogy új vetélytársak is jelentkeztek – például Kína, India és az Európai Unió –, a másik pedig az, hogy most nemcsak a tudományos és ideológiai célok fontosak, hanem a gazdaságiak is.","shortLead":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más...","id":"20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441559e8-bf2a-4d38-862d-8f413860a8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 18. 14:20","title":"Az űrverseny eddig csak vitte a pénzt, a fő cél most már az, hogy hozza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","shortLead":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","id":"20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552ea8b8-def8-4bec-a625-11e10a395215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","timestamp":"2019. július. 18. 15:23","title":"Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","shortLead":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","id":"20190717_delfinek_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba6c64-0f07-47f2-bbd2-6c1d3d1f1e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_delfinek_kalifornia","timestamp":"2019. július. 17. 21:33","title":"Hadseregnyi delfin tűnt fel Kaliforniánál, mintha menekülnének valami elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","shortLead":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","id":"20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652d015a-680d-47c7-b467-73c4f440eea3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","timestamp":"2019. július. 18. 17:13","title":"Magyarország megint megtrollkodott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]