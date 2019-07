Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium Klubba, hogy bemutassák idén megjelent Summer of Sorcery című albumukat.","shortLead":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium...","id":"20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba60d-e7f1-4190-aaf7-398d2a9276b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","timestamp":"2019. július. 22. 16:18","title":"Budapestre jön zenekarával a Maffiózók színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység két tagja kisebb sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A legénység két tagja kisebb sérüléseket szenvedett. ","id":"20190722_Kaloz_teherhajo_fegyveres_rablas_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e022e9b-ab37-4112-b7f7-1d7ea59544fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Kaloz_teherhajo_fegyveres_rablas_tamadas","timestamp":"2019. július. 22. 16:53","title":"Hét kalóz cipőt és pénzt lopott egy dél-koreai hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","shortLead":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","id":"20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd31a4f-eea7-483e-afc7-744645a0a102","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Körvonalazódik a ferencvárosi ellenzéki előválasztás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","shortLead":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","id":"20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20d78a1-782c-452f-8f87-38c4cdf509cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","timestamp":"2019. július. 23. 10:33","title":"Újabb információ szivárgott ki a Galaxy Note10-ről, ezúttal a kijelzőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és élővilágát.","shortLead":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és...","id":"20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1eea48-3f8d-4857-adb3-1e528300a877","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Különleges szerep eljátszására kérik Leonardo DiCapriót az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a14e2-52df-44a5-9bec-58709c5fd375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma reggel sem a legjobb ötlet vonatra ülni az északi parton. De Budapest és Monor között sem vidám az utazás.","shortLead":"Ma reggel sem a legjobb ötlet vonatra ülni az északi parton. De Budapest és Monor között sem vidám az utazás.","id":"20190723_Hibas_valtok_miatt_kesnek_a_vonatok_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143a14e2-52df-44a5-9bec-58709c5fd375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c14772-d0ad-44d6-8ab7-92d1b5619e29","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Hibas_valtok_miatt_kesnek_a_vonatok_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 23. 06:57","title":"Hibás váltók miatt késnek a vonatok a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","shortLead":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","id":"20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a840aaf1-c098-48fa-b595-6d3a80d91e4a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 22. 17:25","title":"Emléktáblát kap a gleccser, amely a felmelegedés miatt elsőként tűnt el Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]