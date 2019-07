Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App Annie jelentéséből az is kiderül, hogy melyik alkalmazást töltötték le a legtöbben a világon ebben az időszakban.","shortLead":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App...","id":"20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2b0ba-57b0-4c31-9021-fb517e416abf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","timestamp":"2019. július. 24. 13:03","title":"Ezeket a mobilos alkalmazásokat imádja a világ a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány a Hungary Helps programmal a migráció elleni harcra és az üldözött keresztények megsegítésére költött. Az új Puskás-stadion költségei mellett pedig nem is eltörpül a Hungary Helps 6,1 milliárdja.","shortLead":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány...","id":"20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597dd0e3-1895-427a-b6c4-f2ef535f3ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","timestamp":"2019. július. 24. 13:23","title":"A felcsúti foci négyszer annyi pénzt kapott, mint az üldözött keresztények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","id":"20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2189129-79ae-44e8-b2ec-72db8ca3c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 13:17","title":"Vizsgálja az Emmi a Szinyei felelősségét az érettségi botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó védjegy-tulajdonjogról lemondott a rádiós javára.\r

\r

","shortLead":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó...","id":"20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3cde79-f58e-42ee-9b29-63b5276a7dcf","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","timestamp":"2019. július. 24. 11:51","title":"Már nem a Rádió 1-é a Balázsék műsor védjegye, hanem Sebestyén Balázsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó rendszer, ami bizonyos helyzetekben életmentő is lehet.","shortLead":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó...","id":"20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20707557-8c44-460e-ab8e-81000b0bd2b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","timestamp":"2019. július. 24. 21:33","title":"Három betű, ami segíthet megállni az autóval: így működik az EBD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be az oroszok a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A legfontosabb üzenet az volt, hogy Mueller szerint Donald Trump amerikai elnök ellen – mandátuma lejárta után – vádat emelhetnek. Az első meghallgatás az igazságügyi bizottságban volt, a következő a hírszerzésiben lesz.","shortLead":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be...","id":"20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe5fabb-edbb-465c-af28-46411a0ef74b","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","timestamp":"2019. július. 24. 18:47","title":"Mueller szerint Trump ellen vádat emelhetnek mandátuma lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]