Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","shortLead":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","id":"20190723_A_vonalkod_nelkuli_vonalkodhelyettesito_Urjegy_es_mas_csodak_a_MAVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3239c-c517-4249-9cc1-b51a72fe1242","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_A_vonalkod_nelkuli_vonalkodhelyettesito_Urjegy_es_mas_csodak_a_MAVnal","timestamp":"2019. július. 23. 14:42","title":"A vonalkód nélküli vonalkód-helyettesítő Űrjegy és más csodák a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI felhasználói felület legújabb verziója.","shortLead":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI...","id":"20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04119261-3ce5-4edb-b394-1bc167c0116a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. július. 25. 08:03","title":"Rajta van a listán? Erre a 10+1 Huawei telefonra már letöltheti az új szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek mind a mai napig kényelmes állásokba ejtőernyőznek tovább. Közben az amerikai hatóságok az ügy jelentős részét felgöngyölítették, beismerő vallomásig és peren kívüli egyezségig jutottak.","shortLead":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek...","id":"20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afeba1-82e6-4128-9ba0-f75f1f3a9d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","timestamp":"2019. július. 23. 17:23","title":"A magyar korrupciónak súlyosabb következménye van az USA-ban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött együttműködési szerződés keretében. ","shortLead":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött...","id":"20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1d24b8-5099-4872-925f-cebc34bad2bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","timestamp":"2019. július. 23. 17:09","title":"Fotókiállítás és ingyen Sziget-jegy is belefért Schmidt Máriáék és a Sziget 200 milliós szerződésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil Armstrong családjának. A kórház azt akarta megelőzni, hogy nyilvánosságra azok a vádak, melyek szerint az űrhajós egy műtét során, vagy után elkövetett orvosi műhiba miatt halt meg. A kifizetés ellenére a kórház kitart amellett, hogy megfelelően kezelte a 2012-ben elhunyt asztronautát.","shortLead":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil...","id":"20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bddfce4-b297-4ec8-b18f-58f6e2d97d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","timestamp":"2019. július. 24. 12:22","title":"Orvosi műhiba miatt halhatott meg Neil Armstrong?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek. A klímastratégia professzora szerint a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont katasztrófa határáig tolja az emberi önzés.","shortLead":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek...","id":"20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3668-0b06-4633-9f48-d360b1ec88b4","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","timestamp":"2019. július. 24. 11:12","title":"„Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]