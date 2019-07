Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Főnökasszony 63 éves volt.","shortLead":"A Főnökasszony 63 éves volt.","id":"20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab82fc8-58b9-46d8-99cd-4a34bd758cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","timestamp":"2019. július. 26. 10:58","title":"Meghalt Trudy, a legöregebb gorillanő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt – ez egyelőre csak döcög.","shortLead":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt –...","id":"20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568da7b2-1b86-4962-9d34-e15cfa29f719","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","timestamp":"2019. július. 25. 09:23","title":"A Comói-tó partján próbált békülni a Fidesz és a CDU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","shortLead":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","id":"20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ffe5c7-142c-4c12-a126-65f19088e941","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Az MSZP felszólította Tóbiás Józsefet, döntse el: megy vagy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Állítólag ez is kiderül majd a filmből.","id":"20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da7947-9fbf-4d56-afab-5b87af7bcce9","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","timestamp":"2019. július. 26. 14:24","title":"Scarlett Johansson elárulta, miből inspirálódtak a Fekete Özvegy-filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt szállítottak fogdába egy hajléktalan embert Budapesten.","shortLead":"Életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt szállítottak fogdába egy hajléktalan embert Budapesten.","id":"20190725_A_rendorseg_ujra_lecsapott_orizetbe_vettek_egy_hajlektalant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b2a5ed-4e71-478e-98fa-68c676c5f2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_rendorseg_ujra_lecsapott_orizetbe_vettek_egy_hajlektalant","timestamp":"2019. július. 25. 09:07","title":"A rendőrség újra lecsapott, őrizetbe vettek egy hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee43f2e-0f85-43c1-a683-b3636d934d53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több pénz jön be a Wizz Airhez a jegyáron felüli kiegészítő tételekből, ez is közrejátszott abban, hogy nagyot nőtt a vállalat profitja.","shortLead":"Egyre több pénz jön be a Wizz Airhez a jegyáron felüli kiegészítő tételekből, ez is közrejátszott abban, hogy nagyot...","id":"20190725_Soha_nem_volt_meg_ekkora_a_Wizz_Air_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee43f2e-0f85-43c1-a683-b3636d934d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9a2b30-233d-4efc-9da6-c4af39191a03","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Soha_nem_volt_meg_ekkora_a_Wizz_Air_nyeresege","timestamp":"2019. július. 25. 18:23","title":"Soha nem volt még ekkora a Wizz Air nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]