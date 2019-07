Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","shortLead":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","id":"20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4273b9fd-6e20-4a0e-84de-6e6ac1b05267","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","timestamp":"2019. július. 27. 11:20","title":"Előzésben lévő teherautót előzött volna az Audi, egy kombájn vágókésének rohant Kisdarócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","id":"20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2031a4-88ba-4f7a-91d6-c9b4571cde8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","timestamp":"2019. július. 27. 12:17","title":"Gyurcsány: Orbán hazudik vagy nem érti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy galéria omlott le.","shortLead":"Egy galéria omlott le.","id":"20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1669082-4e59-46e7-a6cb-74dadc085d63","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","timestamp":"2019. július. 27. 21:52","title":"Szerencséjük volt a magyaroknak, ezért nem lett bajuk a dél-koreai éjszakai klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Antifa ellen lépne fel Trump, az utóbbi időben többször bírálta a szervezetet.","shortLead":"Az Antifa ellen lépne fel Trump, az utóbbi időben többször bírálta a szervezetet.","id":"20190728_Trump_terrorszervezette_nyilvanitana_a_radikalis_baloldal_gyogyosait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47cec07-3703-4fcc-9807-39091361b012","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Trump_terrorszervezette_nyilvanitana_a_radikalis_baloldal_gyogyosait","timestamp":"2019. július. 28. 08:38","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná a radikális baloldal \"gyogyósait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint a cég semmilyen segítséget nem adott a hazajutásban.","shortLead":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint...","id":"20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9c605b-61b7-43e7-9186-6635a062fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Most a Ryanair utasai jártak pórul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is hazatelefonálhatnak.","shortLead":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is...","id":"20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d20dde-e0eb-42da-b532-930d41643ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","timestamp":"2019. július. 29. 00:03","title":"Van egy újdonság a DIGIMobilnál: 0-5 forintért lehet telefonálni már külföldről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian Vettel ért be Ferrarijával, a bronzérmes a Red Bull Toro Rosso orosz pilótája, Danyiil Kvjat lett.","shortLead":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian...","id":"20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af766e71-d070-4fe4-9fd6-546606e875f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","timestamp":"2019. július. 28. 17:09","title":"Verstappen nyerte a Német Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]