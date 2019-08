Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós Palkovics László miniszterrel: ez pedig egyes kutatóintézetek sorsa. Szerinte az ő szava dönt, az pedig, hogy az Irányító Testületből többen kapcsolatban állnak Palkoviccsal, szerinte nem befolyásol semmit. Azt mondja, senkitől sem kapott utasítást vagy javaslatot, hogyan alakítsa át a rendszert, ahogy meg sem kérdezték tőle, mielőtt kinevezték. Pedig van egy víziója. Interjú Maróth Miklóssal. ","shortLead":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós...","id":"20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf2147f-9d0c-4522-9891-55b7cf052eab","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:30","title":"Maróth Miklós Orbán tanácsadója marad, mert Orbán szerint ez belefér – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","shortLead":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","id":"20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c72920-2a70-49c0-80bf-5a07d0555711","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:59","title":"Putyin az Éjszakai Farkasokkal motorozott a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek felső korlátai – ezt boncolgatta a kormányszócsőnek számító Magyar Nemzet.","shortLead":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek...","id":"20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587522e-1227-4e28-a3d9-21b4dd0842fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:24","title":"Hosszú karriert jósol a feltámadó Gyurcsány Ferencnek a kormánylap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő sorozatát.","shortLead":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő...","id":"20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1e0b10-0981-44aa-a0ce-6970251c6dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:03","title":"Nem érdekli a Microsoft, inkább új Mac-hirdetéssel támad az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási adatok előkerülnek.","shortLead":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási...","id":"20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95cec73-0dfe-43a4-a572-4cfeec71eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:03","title":"\"Fantasztikus szerencse\": jégtörő hajó gyűjtötte be az elsodródott műszert, rajta a belugák énekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viharnak halálos áldozatai is vannak.","shortLead":"A viharnak halálos áldozatai is vannak.","id":"20190810_Tombol_a_Lekima_tajfun_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d965731-83ca-40cd-94fc-fb4863a5e5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Tombol_a_Lekima_tajfun_Kinaban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:42","title":"Tombol a Lekima tájfun Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel gyakorlatilag teljesen jégmentessé váltak.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel...","id":"20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eeef47-de72-4958-b969-105855cce182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:40","title":"Alaszkában bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak a klímakutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli menetben.","shortLead":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport...","id":"20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333c0b36-4f4b-4686-81d6-0ae4e15afa59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:16","title":"Stadion show-val és virágkarnevállal ünnepel Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]