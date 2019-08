Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Soha nem ölt, de fanatizált követőinek brutális gyilkosságai és a retinákba égett démoni tekintete miatt máig a gonosz megtestesítője Amerikában Charles Manson, akinek árnya Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című új filmjében kísért.","shortLead":"Soha nem ölt, de fanatizált követőinek brutális gyilkosságai és a retinákba égett démoni tekintete miatt máig a gonosz...","id":"201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87837770-13c6-4f1f-9014-5903a4db2c16","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Szezonzáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","shortLead":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","id":"20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ee863-845f-46d8-9fb6-519c8ecb0bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:59","title":"Megöltek egy 76 éves nőt Mohácson, Pécsett fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","shortLead":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","id":"20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c7d43-d56d-4076-907e-6dc91dd9916c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:03","title":"Ön is rákeres a gyógyszerekre az interneten? Ez nem mindig jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna mikroműanyagot. ","shortLead":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna...","id":"20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d340d-b0ef-45d4-a1f9-4ea978cfaf5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:03","title":"Ott tartunk, hogy a mikroműanyagok már a lehulló esővízben is benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van szükség, mit kellene pótolni az iskolakezdésig. Ezek a kiadások akár meghaladhatják egy elsős gyermeknél a 100 ezer forintot. Sokan vannak, akik ezt az összeget csak hitelből tudják kifizetni, de melyik hitelt érdemes választani? ","shortLead":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van...","id":"20190815_iskolakezdes_bankmonitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ffdfde-5e54-45e4-86d5-18a86c794b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_iskolakezdes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:48","title":"Több mint 100 ezer forintba kerülhet egy átlagos családnak a tanévkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De baj van Romániában, Lengyelországban és Csehországban is, bizakodásra csak az új szlovák államfő megválasztása adhat okot.","shortLead":"De baj van Romániában, Lengyelországban és Csehországban is, bizakodásra csak az új szlovák államfő megválasztása adhat...","id":"20190815_Tagesspiegel_Orban_egy_autoriter_demagog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cf35d-c5a0-4d4b-8f6e-65b987c26520","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tagesspiegel_Orban_egy_autoriter_demagog","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:58","title":"Tagesspiegel: Orbán egy autoriter demagóg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szomorkodni mégsem kell, az Európa-ligában folytatják.","shortLead":"Szomorkodni mégsem kell, az Európa-ligában folytatják.","id":"20190813_Kiutotte_a_Fradit_a_Dinamo_Zagreb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6812fe-6d59-4084-a13c-026b704f995c","keywords":null,"link":"/sport/20190813_Kiutotte_a_Fradit_a_Dinamo_Zagreb","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:56","title":"Kiütötte a Fradit a Dinamo Zagreb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és kevert valóságot ötvöző eszköz főként a gyártás, a szállítmányozás és logisztika valamint a kereskedelem és a turizmus terén nyithat új perspektívákat, és – tervezői szerint – akár az okostelefonokat is leválthatja.","shortLead":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és...","id":"20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9646757-500a-40aa-ac0a-a3859e06fff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:03","title":"Bécsben lecserélnék az okostelefonokat, ezeket az adatszemüvegeket képzelik el helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]