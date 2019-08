Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan dologra figyeltek fel az amerikai milliárdos boncolása után: a nyakában több csont is eltört.","shortLead":"Szokatlan dologra figyeltek fel az amerikai milliárdos boncolása után: a nyakában több csont is eltört.","id":"20190815_Nem_is_ongyilkossag_volt_Egyre_tobb_a_kerdojel_az_Epsteinugy_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322ccf21-065e-48a7-8d93-8c463664221d","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Nem_is_ongyilkossag_volt_Egyre_tobb_a_kerdojel_az_Epsteinugy_korul","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:17","title":"Nem is öngyilkosság volt? Egyre több a kérdőjel az Epstein-ügy körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szeptemberben terítik a karácsonyi hangulatot.\r

