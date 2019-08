Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési útvonalat, valamint Duna-hidat érintő útlezárás és közösségi közlekedési változás lép életbe Budapesten. A belvárost közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni: a BKK a kötöttpályás járatok igénybevételét, kiemelten az M1-es, az M2-es, az M4-es, valamint az augusztus 20-án egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedő M3-as metró használatát ajánlja.","shortLead":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési...","id":"20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a915425f-1f55-4084-a378-4b478eb14df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:27","title":"Augusztus 20-án is le lesz zárva a fél város: a rakpartok és a hidak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a948682-f884-47db-8295-3cb1af0e3115","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkeresés szempontjából is hasznos tudomány.","shortLead":"A párkeresés szempontjából is hasznos tudomány.","id":"20190820_Csokolozzon_sokat_es_kozben_gondoljon_a_filematologiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a948682-f884-47db-8295-3cb1af0e3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a15fe-d434-458c-bdbf-1d794fe74608","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190820_Csokolozzon_sokat_es_kozben_gondoljon_a_filematologiara","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:15","title":"Csókolózzon sokat, és közben gondoljon a filematológiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","shortLead":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","id":"20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e62548-e92c-40aa-8012-20c94ca78b97","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:45","title":"Tilos lesz cirkusznak vagy állatkertnek eladni befogott elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Post mortem a nemzeti érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki Klaus Iohannis államfő a múlt héten tragikus körülmények között elhunyt Török Zsolt aradi hegymászót.","shortLead":"Post mortem a nemzeti érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki Klaus Iohannis államfő a múlt héten tragikus körülmények...","id":"20190820_Torok_Zsolt_hegymaszo_halala_utan_kapott_roman_kituntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523cc051-af1d-41f7-b57a-a529ae3ca1e6","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Torok_Zsolt_hegymaszo_halala_utan_kapott_roman_kituntetest","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:39","title":"Török Zsolt hegymászó halála után kapott román kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","shortLead":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","id":"20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f0b8fd-5543-4ff0-87ac-73c236267205","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:19","title":"Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","shortLead":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","id":"20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e881a5-30bf-4cda-8ed1-4bb78bb01eca","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:25","title":"Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ef0ee8-7411-4d60-95ff-a5966bd66260","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder nem állna itt meg, a cél a 300 feletti tempó. ","shortLead":"A rekorder nem állna itt meg, a cél a 300 feletti tempó. ","id":"20190819_280_kmhval_tekert_egy_bringas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ef0ee8-7411-4d60-95ff-a5966bd66260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac650111-5c80-4f18-a561-3170dc72c167","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_280_kmhval_tekert_egy_bringas","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:41","title":"280 km/h-val tekert egy bringás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]