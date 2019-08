Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült Államok nem ismeri el.","shortLead":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült...","id":"20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcea896-cff0-476a-81d1-d48e4af8a325","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:23","title":"Megtagadták az amerikai vízumot Boris Johnson barátnőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060dada-5c78-41b0-acff-298c7614954a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:21","title":"Zöld rendszámos új Mercedes, itt a plugin hibrid B-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt. Interjú.","shortLead":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:00","title":"Békesi László: Egyre több a haszonélvező, és nem csupán az oligarchák, a maffiacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony Gergely között, azonban ezen kívül is van még 10 olyan csatatér – város vagy fővárosi kerület –, ahol éles verseny lesz az önkormányzati választáson a kormánypártok és az ellenzék között. Bár most csak a polgármesteri szék a tét, fél szemmel már mindenki 2022-re figyel.","shortLead":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony...","id":"20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f5246-2887-4c8d-891c-742c70822a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:30","title":"10 hely, ahol igazi versenyre kényszerül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","shortLead":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","id":"20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247301be-3b88-4795-9bda-a33b418e8c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:34","title":"Magyar Narancs: Füzesgyarmaton verhető a Fidesz, és verik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását.","shortLead":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is...","id":"201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12efee7-7e40-473d-a496-3b837f58d4e6","keywords":null,"link":"/kultura/201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:00","title":"A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]