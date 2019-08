Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","shortLead":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","id":"20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77080dec-20ca-4fa1-a99e-e68352ff27a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:13","title":"Több ezer gyorshajtót fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első fotó a David Bowie életéről szóló filmből. ","shortLead":"Megérkezett az első fotó a David Bowie életéről szóló filmből. ","id":"20190820_Ez_a_fiatalember_kikopott_David_Bowie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4160f950-f225-4a4e-8f37-df1fa24eca53","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Ez_a_fiatalember_kikopott_David_Bowie","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:41","title":"Ez a fiatalember kiköpött David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel a közigazgatásba.","shortLead":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel...","id":"20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31033ec0-5d74-4ae8-8c20-5de76b5232ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:08","title":"Meglepetésszerűen zuhant rá a közigazgatásra a létszámstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország egykori washingtoni nagykövete szerint a Kongresszusban hazánkat mindkét párt részéről súlyos kritika éri.","shortLead":"Magyarország egykori washingtoni nagykövete szerint a Kongresszusban hazánkat mindkét párt részéről súlyos kritika éri.","id":"20190821_Simonyi_szerint_Orban_gerinctelen_politikat_folytat_Amerikaval_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5154fe-6d5a-47d9-bbc6-3ae8a6ef3284","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Simonyi_szerint_Orban_gerinctelen_politikat_folytat_Amerikaval_szemben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:10","title":"Simonyi szerint Orbán gerinctelen politikát folytat Amerikával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","shortLead":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","id":"20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3850b-bb3c-4106-a5f0-29f30647e6a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:51","title":"Több a magyar Nagy-Britanniában, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","shortLead":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","id":"20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7fa7a-08a6-4114-9368-f8cd76c91a15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:10","title":"Szeged és a Balaton északi partja felé is késnek a vonatok műszaki hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]