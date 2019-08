Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren Csingisz bántalmazói az iskolában. A most 23 éves, apai ágról mongol, anyai ágról magyar származású fiatal először egy TEDx-előadás kedvéért vette számba, hogy mi minden történt vele. Azóta pedig újra meg újra elmondja: az iskolai zaklatásból van kiút.","shortLead":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren...","id":"20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715467a6-50d1-4085-816d-61ddbd8a6e10","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:00","title":"Miért várjuk meg mindig, amíg tragédia történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185b871-e4ad-4732-ab4c-ef60f69fac4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napig működött csupán a délnyugat-németországi Löffingenben lévő vidámpark legújabb mutatványa, egy minden irányban forgó körhinta. Karjai ugyanis kísértetiesen emlékeztettek egy hatalmas horogkeresztre, a náci szimbólum pedig tiltott az országban.","shortLead":"Néhány napig működött csupán a délnyugat-németországi Löffingenben lévő vidámpark legújabb mutatványa, egy minden...","id":"20190821_Bezartak_a_nemetorszagi_horogkereszt_korhintat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3185b871-e4ad-4732-ab4c-ef60f69fac4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb502d0-bba2-46b5-99ae-7bd394a8d3ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Bezartak_a_nemetorszagi_horogkereszt_korhintat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:46","title":"Bezárták a németországi „horogkereszt-körhintát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","shortLead":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","id":"20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb1292-77b3-4e74-9458-3e65a0c93607","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:45","title":"Egy LGT-s koncerten szúrtak halálra egy többgyermekes családapát Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb18f882-53f6-4b63-ae94-f6584a8fb4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaelőzheti a Samsungot a Huawei az akkumulátorok frontján, ha hinni lehet a legújabb, fotóval megtámogatott iparági pletykának.","shortLead":"Visszaelőzheti a Samsungot a Huawei az akkumulátorok frontján, ha hinni lehet a legújabb, fotóval megtámogatott iparági...","id":"20190821_huawei_mate_30_pro_akkumulatora_aksi_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb18f882-53f6-4b63-ae94-f6584a8fb4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd1a99-a532-421e-aabc-af3764b65275","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_huawei_mate_30_pro_akkumulatora_aksi_uzemido","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:33","title":"Hatalmas aksi lehet a Huawei Mate 30 Próban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","shortLead":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","id":"20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4123d31f-9dd5-4874-8309-de8d3f86412d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:30","title":"Kisebb tűz keletkezett az egyik tűzijátékos uszályon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel a közigazgatásba.","shortLead":"Talán egy rossz dátumozás miatt, de a vártnál két és fél héttel korábban tiltották meg, hogy új embereket vegyenek fel...","id":"20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31033ec0-5d74-4ae8-8c20-5de76b5232ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Meglepetesszeruen_zuhant_ra_a_kozigazgatasra_a_letszamstop","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:08","title":"Meglepetésszerűen zuhant rá a közigazgatásra a létszámstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát tapasztaltak Pixel telefonjukban. Még azok is kapnak némi pénzt, akiknek amúgy semmi bajuk a telefonjukkal.","shortLead":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát...","id":"20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bb5fe-394a-485a-9626-03f983f8f37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:03","title":"Dollármilliókat kell visszafizetnie a Google-nek, mert rossz volt a telefonok hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]