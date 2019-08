Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","shortLead":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","id":"20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fd1ea-67fc-4e9d-8e00-abe259861cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:18","title":"Az utastérben is új világ az elektromos Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék közös polgármesterjelöltjét. Bomba Gábor fiát két éve üldözi az igazgatónő bosszúja, amiért hitleres videókkal gúnyolódott tanárain.","shortLead":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék...","id":"20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801bd854-cc78-4cee-96c1-f352617c90de","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:40","title":"Ellenzéki polgármesterjelölt lett az apa, akinek a fiát egy hitleres paródiavideó miatt hurcolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","shortLead":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","id":"20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149a418-3e4c-43f5-bc53-faaa1d42cedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:21","title":"Totális bukás lett Budapesten a műanyagmentes július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club, vagyis az FTC.","shortLead":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club...","id":"20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47890820-26cb-4093-8490-86bde891e658","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:30","title":"Kubatov Gábor elmondta, kik nem értik a foci lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","shortLead":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","id":"20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159e9d6-9286-4c91-a4a4-5d0826b68a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:11","title":"Megkapta az építési engedélyt a hatsávos M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","shortLead":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","id":"20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc0b35-64ce-4308-9316-c8e779e90a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:09","title":"Beszóltak Észak-Koreából Pompeónak: mérgező növénynek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]