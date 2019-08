Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő. A nyugdíjasok és a közfoglalkoztatottak is kapnak pénzt az önkormányzati választások előtt. Kiderült az is, ki veszi át Andy Vajna helyét.","shortLead":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő...","id":"20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b575ac-1499-463c-95d8-963f86d47d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:52","title":"9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB két elemzője szerint egy átfogó fordulattal 2030-ra talán az osztrák szint 80-90 százalékát sikerül majd elérni. ","shortLead":"Az MNB két elemzője szerint egy átfogó fordulattal 2030-ra talán az osztrák szint 80-90 százalékát sikerül majd elérni. ","id":"20190823_MNBszakertok_30_ev_alatt_sem_sikerult_utolerni_Ausztriat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f1c16-2f57-43e1-8868-d0d4c37fee31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_MNBszakertok_30_ev_alatt_sem_sikerult_utolerni_Ausztriat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:44","title":"MNB-szakértők: 30 év alatt sem sikerült utolérni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","shortLead":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","id":"20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f1e4ec-9fe4-4b6b-9887-466fcc2cb3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:01","title":"Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz útvonalában hoz majd változást.\r

Idén sem lesz ez másképp, úgyhogy megnéztük, mire volt elég a személyes jelenléte a 2014-es polgármester-választás előtt.","shortLead":"Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp...","id":"20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f9358-6a40-43c0-bb5c-6d723ce11b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969f277-2456-47ea-bc6d-b3ee7444b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 07:00","title":"Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a magyar ügyészség nyomozást rendelt el a Microsoft-ügyben. Az amerikai vizsgálatok előtt nem láttak semmi gyanúsat.","shortLead":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat...","id":"20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a1c53c-c707-4e57-92de-b5985e085a8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:40","title":"Magyar ügyészség 2.0: nyomozást rendeltek el a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett ápolókról.","shortLead":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett...","id":"201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c09396-a159-4eea-8c2d-e986c0a062c4","keywords":null,"link":"/itthon/201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:30","title":"Az orvosok gyakran cselédnek nézik őket, és senki nem vesz tudomást a gondjaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","id":"20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb290c80-2970-4b69-954a-62809b7acf04","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:01","title":"Politika helyett az ingatlanszakmában folytatja Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]