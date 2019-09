Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban a hitoktatást kományintézkedéssel bevezetni” – mondta harminc évvel ezelőtt.","shortLead":"„Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban...","id":"20190907_A_fiatal_Kover_Laszlonak_meg_egeszen_mas_velemenye_volt_az_abortuszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af835ba5-9d8c-4385-b088-52d83bf8eab9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_A_fiatal_Kover_Laszlonak_meg_egeszen_mas_velemenye_volt_az_abortuszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:30","title":"A fiatal Kövér Lászlónak még egészen más véleménye volt az abortuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami luxusjármű kabinterét látjuk.","shortLead":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami...","id":"20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1317e5ac-0f15-4c9a-ad7a-f7c3905e5216","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:55","title":"Ez a belsőtér nem egy Bentley-é, hanem egy Kia-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ legnagyobb számítógépgyártója. Melyekről már Alexa sem hiányzik.","shortLead":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ...","id":"20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58197e-09a6-4de3-b5a2-164a42115728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:03","title":"Elég 15-20 óránként töltőre dugni a Lenovo új laptopjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb deepfake-videó jelent meg, ezúttal a jobbik fajtából.","shortLead":"Újabb deepfake-videó jelent meg, ezúttal a jobbik fajtából.","id":"20190907_Most_megnezheti_milyen_lett_volna_Will_Smith_a_Matrixban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e743e3-eee4-4a9e-9bd9-f3184e59786b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Most_megnezheti_milyen_lett_volna_Will_Smith_a_Matrixban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:35","title":"Most megnézheti, milyen lett volna Will Smith a Mátrixban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak ehhez nincs elegendő forrása.

","shortLead":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak...","id":"20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d88499-5f5a-4666-9b4b-2095e4bc4acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:40","title":"Áder János rácáfolt Orbán brüsszeli vétójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","shortLead":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","id":"20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89c5cb-d353-4813-ae7c-8d412435a350","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:08","title":"A Facebook új értesítésekkel harcol az oltásellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]