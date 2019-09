A német tuningcég, a Novitec bemutatta a Lamborghini Urushoz készített tuningcsomagját, amely nemcsak optikai átalakításokat jelent, hanem a motorvezérléshez is hozzányúltak.

© Novitec

© Novitec

© Novitec

Az alapból 650 lóerős és 850 Nm-es nyomatékú 4.0 literes, duplaturbó motoros Urus V8-as motorját megpiszkálva végeredményképpen már 782 lóerőt és 1032 Nm-es nyomatékot mértek a tuningcégnél.

Mindezt használható tartományban, mert a nyomatékcsúcs 2900-as fordulatszámnál már rendelkezésre áll, a teljesítmény maximuma pedig 6200-as fordulatszámnál.

Az N-tronic tuning modul – amelyet a kocsi kapott – egyfelől a befecskendezési jellemzőkön módosít, másfelől megemelték a turbónyomást, és átírták a gyújtási jellemzőket.

© Novitec

© Novitec

Ennek köszönhetően a méretes SUV 3,3 másodperc alatt van 100-on nulláról, amely három tizedmásodperccel jobb, mint a sztenderd változat ideje. A csúcssebesség lényegében elhanyagolható mértékben nőtt: 305 km/h-ról 310-re.

A megjelenést a Novite főleg több karbonelem használatával változtatta meg, valamint szélesítést is kínál a kerékjáratokhoz, amelyek 10 centivel növelik a kocsitest szélességét elöl, és 12-vel hátul.

Mindezek alá természetesen komoly kerekek is kellenek, így a választás most a 23 col átmérőjű és hátul 10 col mélységű felnikre esett, amelyeket az amerikai Vossen adott. Ezeken a hátsó kerekeken 325/30-as Pirelli P Zero abroncsok lesznek majd a megfelelő tapadás miatt. Mint a képeken is látni, a kocsi nem is a normál magasságán van a Novitec kezelés után, hanem a légrugós rendszer révén 25 milliméterrel közelebb van az aszfalthoz.

