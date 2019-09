Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna a főpolgármester-választásból Karácsony Gergely. Egy keddi háttérbeszélgetésen elmondta, szerinte Tarlós azért nem kampányol, mert nem tud, Puzsér és Berki pedig tőle nem vesz el szavazatot.","shortLead":"Orbán- és Fidesz-ellenes szavazást, valamint a budapesti mindennapok nehézségeire rávilágító voksolást csinálna...","id":"20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40296d6f-2b33-4af9-8fa7-076b47eb9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a677312-f3d5-4353-860b-9b77bd43be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Karacsony_Tarlos_Puzser_Berki_Budapest_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:17","title":"Karácsony optimista forgatókönyve szerint is csak egyfős többsége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév távolságra lévő forrásból a kínai óriásteleszkóp.","shortLead":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév...","id":"20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e02984-f359-4011-b0ec-e6c2dda44506","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:02","title":"Titokzatos jeleket észlelt az űrből a kínai óriásteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Volkswagen autói például több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint Ausztrália.","shortLead":"A Volkswagen autói például több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint Ausztrália.","id":"20190910_Az_autoipar_egymaga_jobban_karositja_a_klimat_mint_az_egesz_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc285b-65be-43b1-a06d-c61eb26b5285","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_Az_autoipar_egymaga_jobban_karositja_a_klimat_mint_az_egesz_Europai_Unio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:42","title":"Az autóipar egymaga jobban károsítja a klímát, mint az egész Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0786c5-f569-4c34-8a11-de46bbd8b836","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Hivatalosan is közzétették azt a 15 felvételt, amely elnyerte a 2019-es évben az Év Természetfotója díjat. Van köztük csalóka, lenyűgöző és megható, de a természetkárosítást sem hagyták szó nélkül a fotósok.","shortLead":"Hivatalosan is közzétették azt a 15 felvételt, amely elnyerte a 2019-es évben az Év Természetfotója díjat. Van köztük...","id":"20190909_Az_elet_arad_az_idei_ev_termeszetfotoibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c0786c5-f569-4c34-8a11-de46bbd8b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41304e66-b0b1-419f-828e-17b701386cea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190909_Az_elet_arad_az_idei_ev_termeszetfotoibol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:31","title":"Élet és halál az év legjobb természetfotóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zöld szervezetek szerint vészesen közeledünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút. Levelük szerint a magyar sajtó új kifejezések használatával segítheti a kialakult helyzet megértését.","shortLead":"A zöld szervezetek szerint vészesen közeledünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút. Levelük szerint a magyar...","id":"20190909_Nem_klimavaltozas_van_hanem_klimavalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ef30b5-a077-4b2e-b731-390c58e9c852","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Nem_klimavaltozas_van_hanem_klimavalsag","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:08","title":"Klímaváltozás helyett használjuk azt, hogy klímaválság – követeli egy szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f156a8ea-0b06-4db2-be62-2a3587d3eaee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író emlékkövét pénteken este hatkor helyezik el a Bimbó úton.","shortLead":"Az író emlékkövét pénteken este hatkor helyezik el a Bimbó úton.","id":"20190911_Botlatokovet_kap_Rejto_Jeno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f156a8ea-0b06-4db2-be62-2a3587d3eaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed80e2-060c-48cb-b9db-8c6449ae7fbb","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Botlatokovet_kap_Rejto_Jeno","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:16","title":"Botlatókövet kap Rejtő Jenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai...","id":"20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd50b6-b837-4d3a-bac7-1bcaa05817c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:03","title":"Titkos weboldalakkal, észrevétlenül követheti a felhasználókat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra az esetre, ha megválasztják.","shortLead":"Arra az esetre, ha megválasztják.","id":"20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb357464-56a8-4189-afcb-97d68378db6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:06","title":"Netanjanu megint a Jordán-völgy annektálását ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]