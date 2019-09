Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","shortLead":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","id":"20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76192780-de10-4a10-925d-5f9e8d03bddf","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:52","title":"Részegen balhézott egy brit utas a Budapest–Manchester-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint meghallotta a YouTube a tartalomgyártók kérését, mert pénteken egy új, a hozzászólások kezelését segítő funkció érkezését jelentették be.","shortLead":"A jelek szerint meghallotta a YouTube a tartalomgyártók kérését, mert pénteken egy új, a hozzászólások kezelését segítő...","id":"20190927_youtube_studio_hozzaszolas_megjegyzesek_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7eb3b3-f7ca-4be9-b597-5533db379eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_youtube_studio_hozzaszolas_megjegyzesek_kezelese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:03","title":"Régóta várt funkció érkezik a YouTube-ra, örülhetnek a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b82cfd-f2f6-47f4-a3d8-61b994ea5378","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 52 ember életét vesztette egy csádi illegális aranybánya beomlásakor az ország északi részén - értesült az AFP francia hírügynökség kormányzati forrásoktól pénteken.","shortLead":"Legalább 52 ember életét vesztette egy csádi illegális aranybánya beomlásakor az ország északi részén - értesült az AFP...","id":"20190928_Beomlott_egy_illegalis_aranybanya_52_halott_Csadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b82cfd-f2f6-47f4-a3d8-61b994ea5378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb626652-dba4-47eb-a5c6-7f29e3dacb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Beomlott_egy_illegalis_aranybanya_52_halott_Csadban","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:20","title":"Beomlott egy illegális aranybánya, 52 halott Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén hozzájutnak az újdonság számos vonzó funkciójához.","shortLead":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén...","id":"20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e8ed20-0747-4d3a-bf2c-45acb64a86ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:33","title":"Jól járnak most a Galaxy S10-ek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte...","id":"20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0ea25-64ea-48be-ae55-3385a6485fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:50","title":"Tíz nap haladékot kapott az élettől Meteor, a szabadságszerető jak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltehetjük későbbre az epizódokat. ","shortLead":"Eltehetjük későbbre az epizódokat. ","id":"20190927_HBO_GO_offline_musor_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f9a759-7849-42b0-bc9f-a96c2f544553","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_HBO_GO_offline_musor_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:21","title":"Már internet sem kell hozzá, hogy Trónok harcát nézzünk a telefonunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c975b26-caee-4671-a354-72c8abfc84a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint a sportolókon kívül. A férfiak ezúttal nem rúgnak labdába: két nővel próbálják levenni a lábukról a nézőket a szervezők.","shortLead":"Mármint a sportolókon kívül. A férfiak ezúttal nem rúgnak labdába: két nővel próbálják levenni a lábukról a nézőket...","id":"20190927_Megvannak_a_jovo_evi_Super_Bowl_sztarfellepoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c975b26-caee-4671-a354-72c8abfc84a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42da5864-a01b-4b0d-b850-a6110d64cc5e","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_Megvannak_a_jovo_evi_Super_Bowl_sztarfellepoi","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:55","title":"Megvannak a jövő évi Super Bowl sztárfellépői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely betegségnek titulálta az Asperger-szindrómát. Felháborító arrogancia – mondták.","shortLead":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely...","id":"20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca064f32-7d59-4a10-9df2-aaa817e93210","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:01","title":"„Sértő, és végtelen tudatlanságról árulkodik”, hogy Gulyás beteg kisgyereknek nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]