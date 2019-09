Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b428bc8-3f42-44f0-a59e-15a32931a25d","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A városmarketingben és a turizmusban is egyre hangsúlyosabb szempont a fenntarthatóság; nem meglepő, ha a konferenciaszervezésben is megjelent ez a törekvés.","shortLead":"A városmarketingben és a turizmusban is egyre hangsúlyosabb szempont a fenntarthatóság; nem meglepő...","id":"201939__zoldulo_konferenciak__szezonalis_receptek__repulo_helyett__tanacsok_tanacskozoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b428bc8-3f42-44f0-a59e-15a32931a25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659ace60-8aaa-4aed-b0b3-1dda3b5dde98","keywords":null,"link":"/360/201939__zoldulo_konferenciak__szezonalis_receptek__repulo_helyett__tanacsok_tanacskozoknak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:30","title":"Ha a konferenciaipar zöldülni akar, a svédasztalok mennek a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","shortLead":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","id":"20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d5fbc-1089-43f2-b48c-a74ba1de86c8","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:06","title":"Gulácsiék kikaptak, oda az első hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadó lecserélése után Donald Trump egyedüli támasza az amerikai biztonsági és külpolitika meghatározásában Mike Pompeo külügyminiszter maradt, aki az elnök bírálójából a leginkább lojális embere lett.","shortLead":"John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadó lecserélése után Donald Trump egyedüli támasza az amerikai biztonsági és...","id":"201939_mike_pompeo_trump_lojalis_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16a6727-f4ed-48bd-8dd7-6c8d779b2bf7","keywords":null,"link":"/360/201939_mike_pompeo_trump_lojalis_embere","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:45","title":"A külügyminiszter, aki nem tud nemet mondani Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi versenytársát egyelőre nem látni, azért itt is elképesztő összegekkel találkozunk.","shortLead":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi...","id":"20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f072e-c9f1-4f50-b750-a388848c5d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:20","title":"Milliárdos trónkövetelők: akik a bitcoinnal harcba szállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8492e39d-14e1-4e30-8990-0a2e29e45e5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formaterv faék egyszerűségű, a lemezek alatt rejtőző villanymotoros technológia viszont a lehető legfejlettebb.","shortLead":"A formaterv faék egyszerűségű, a lemezek alatt rejtőző villanymotoros technológia viszont a lehető legfejlettebb.","id":"20190927_ezt_az_uj_villanyterepjarot_garantaltan_mindenki_meg_fogja_nezni_az_utcan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8492e39d-14e1-4e30-8990-0a2e29e45e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab98ecd-afc0-47af-a170-951244ce7b97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_ezt_az_uj_villanyterepjarot_garantaltan_mindenki_meg_fogja_nezni_az_utcan","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:21","title":"Ezt az új villanyterepjárót garantáltan mindenki meg fogja nézni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","shortLead":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","id":"20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a91f0-7f61-490c-af87-12ab0d6867c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:17","title":"A Magyar Traumatológus Társaság nem cáfolta, hogy távozni készülnek a sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","shortLead":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","id":"20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4add4-fcef-4087-b38a-d1b7d272aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:16","title":"A csődbe ment Thomas Cook utasainak hazaszállítása minden idők legdrágább ilyen művelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter volt.\r

\r

","shortLead":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter...","id":"20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b3e043-f97b-4545-89e1-a1fedd787249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:28","title":"Magyarázza Trócsányi ügyvédi irodája, miért nincs baj a kormányzati megbízásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]