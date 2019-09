Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Ausztriában.","shortLead":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon...","id":"20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a2a14-0a00-47a6-be83-88cd485f7a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:10","title":"Az Osztrák Néppárt fölényes győzelmet aratott az előrehozott választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol újra megmagyarázta rendszere lényegét és közölte, ha kell, az olasz államhatár egy részének védelmét is átvesszük, ha kell. ","shortLead":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök...","id":"20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042c8968-1a50-48df-90cc-51f2705b9782","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"Orbán Viktor az ellenzékről: Nem a csatabárdot, egymást ásnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","shortLead":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","id":"20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7916cb-b440-402b-99d3-41b7cfd172f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:26","title":"Újabb menekültek fulladtak tengerbe, ezúttal Marokkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","shortLead":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","id":"20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3927e414-9aac-4d09-b72d-f82f7a328f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:43","title":"A Maseratit is felültetik a villanyvonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs. ","id":"20190929_Oszi_nap_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f278-02ea-4c69-bea3-eb21441952b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Oszi_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Kellemes őszi nap lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi postaládákban.","shortLead":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi...","id":"20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d39bd-776d-4854-96e4-f6cfff631dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:46","title":"Egy masszőrnővel húzhatták csőbe a budaörsi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből viszont néhány dolog kimaradt. Vázoljuk, hogy mit kapunk 380 ezer forintért, és hogy megéri-e váltani a tavalyi modellről.","shortLead":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből...","id":"20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72749fd3-871c-4405-862b-0284207a1ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:00","title":"Mit tud a 380 ezer forintos Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]