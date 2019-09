Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt. Az ügyészség vádat emelt az ügyben.","shortLead":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt...","id":"20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c1cd1-ded5-4365-97c8-b1b1cb5b4a95","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:31","title":"Egy 640 milliós örökséget próbáltak lenyúlni két idős magyar nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","shortLead":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","id":"20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76fc29c-d9ba-4794-8536-2d353d07aa49","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:42","title":"Gyerekekkel fotóztatta le magát egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","shortLead":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","id":"20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7984d-fb1c-4fea-be81-451688137923","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:17","title":"Feljebb pozicionálnák a Seatot, lejjebb a Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilótának sikerült katapultálnia.","shortLead":"A pilótának sikerült katapultálnia.","id":"20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a617ad-ca13-40f5-8ba9-17db995c0694","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:28","title":"Lezuhant egy MiG-29-es Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208daa9c-0b4c-4e08-bc44-ac10f706f482","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:03","title":"Ez történt: beengedték Európába a forradalmi rákgyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]