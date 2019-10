Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","shortLead":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","id":"20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd6618-5dd7-4c29-a2ba-e81b945de275","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","timestamp":"2019. október. 01. 15:48","title":"Inkább nem is közöl fényképeket a jelöltekről a manipulálással vádolt Bácskai Napló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi ittas vezetés miatt.","shortLead":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi...","id":"20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f24cecb-ce62-45b3-881e-6d1e414a518e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","timestamp":"2019. október. 02. 09:19","title":"Hiába volt kivilágítva a biciklis Csemőnél, egy részeg autós halálra gázolta, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","shortLead":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","id":"20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e21e-78c6-4a87-8a0d-413c7b251019","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","timestamp":"2019. október. 02. 12:33","title":"Kipróbálta egy férfi, mennyire fáj a piton harapása – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken.\r

","shortLead":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok...","id":"20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48470845-8aae-4a0f-ab8b-bad6a2c7fd49","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Áttörés Ukrajnában, különleges státust kaphat Kelet-Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","shortLead":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","id":"20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef0285-695b-4139-8d01-42b80a2b10fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","timestamp":"2019. október. 01. 19:58","title":"Új kormányzati cél: minden nagyobb településen legalább heti egyszer legyen zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23264a9-8475-4973-be40-7259b5f0b382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lorenzo Fioramonti eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet, az olasz püspöki kar (Cei) napilapja szerdán elutasította a kezdeményezést.\r

\r

","shortLead":"Lorenzo Fioramonti eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet, az olasz püspöki kar (Cei) napilapja szerdán...","id":"20191002_Az_olasz_oktatasi_miniszter_leszedetne_az_iskolakbol_a_kereszteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23264a9-8475-4973-be40-7259b5f0b382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4966b6b-d92f-4da9-8f67-6f1ce367a6f6","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Az_olasz_oktatasi_miniszter_leszedetne_az_iskolakbol_a_kereszteket","timestamp":"2019. október. 02. 09:37","title":"Az olasz oktatási miniszter leszedetné az iskolákból a kereszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]