Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják meg nekik személyes adataikat.","shortLead":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják...","id":"20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1470f1-9f7c-45b8-9c3e-c04c660a6cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. május. 23. 17:33","title":"Adó-visszatérítést ígér, valójában átverés a NAV nevében küldött e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust, a terrorizmust és a nőgyűlöletet” – és hasonlók. ","shortLead":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust...","id":"20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5278533-7f85-4ee6-b8ad-dbae68e6ab17","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","timestamp":"2019. május. 23. 18:24","title":"Farkas Flóriánék szélnek eresztettek egy csomó migránsozó üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce590eb-41ec-499c-96f9-450246c84441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi a gyanú szerint Mezőkovácsházáról és Kiskőrösről vitt el kábeleket.","shortLead":"A három férfi a gyanú szerint Mezőkovácsházáról és Kiskőrösről vitt el kábeleket.","id":"20190523_kabeltolvajok_mezokovacshaza_kiskoros_debrecen_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce590eb-41ec-499c-96f9-450246c84441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f48b53e-e40e-4d36-b8db-b32a867865ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kabeltolvajok_mezokovacshaza_kiskoros_debrecen_rendorseg","timestamp":"2019. május. 23. 05:40","title":"Több kilométernyi kábelt loptak el, rajtuk ütöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb2125f-bad3-4b24-b617-c653b66326a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Galaxy Foldot vett kézbe az orosz Caviar nevű cég, hogy igazi luxusmobilt faragjon belőle.","shortLead":"Ezúttal egy Galaxy Foldot vett kézbe az orosz Caviar nevű cég, hogy igazi luxusmobilt faragjon belőle.","id":"20190522_tronok_harca_samsung_galaxy_fold_caviar_luxustelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb2125f-bad3-4b24-b617-c653b66326a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b0e711-4dc6-4504-9e23-bed46a5b27b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_tronok_harca_samsung_galaxy_fold_caviar_luxustelefon","timestamp":"2019. május. 22. 18:03","title":"Trónok harca-rajongó? Akkor imádni fogja ezt a különleges hajlítható Samsung-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e722c45-e6f4-4f36-bc71-39328e721f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit sportkocsigyártó legújabb modellje garantáltan ritkán jön majd szembe az utakon, mert csak néhány tucat készül belőle. ","shortLead":"A kékvérű brit sportkocsigyártó legújabb modellje garantáltan ritkán jön majd szembe az utakon, mert csak néhány tucat...","id":"20190523_stilus_kimaxolva_csodaszep_lett_a_james_bond_szerias_uj_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e722c45-e6f4-4f36-bc71-39328e721f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7f16b5-7507-4285-8c03-6d8545ab6a05","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_stilus_kimaxolva_csodaszep_lett_a_james_bond_szerias_uj_aston_martin","timestamp":"2019. május. 23. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: csodaszép lett a James Bond-szériás új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","shortLead":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","id":"20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68586abd-becf-4bfe-beb3-7dc82fd0f30b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 06:53","title":"Három kiskorú lány tűnt el egyidőben a VIII. kerületből, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","shortLead":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","id":"20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ed2f6b-01f7-45f6-9eb2-633833055183","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","timestamp":"2019. május. 22. 16:06","title":"Komoly bajban van a Vapiano","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos egyetlen fajra, a házi méhre bízni a beporzás nagy részét, ezért is ajánlatos óvni minden beporzófajt. Ehhez nyújt ötleteket az MTA Ökológiai Kutatóközpont ismeretterjesztő kiadványa, amely szabadon letölthető.","shortLead":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos...","id":"20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5bcba6-2e7d-417d-8d4c-02bec2944495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2019. május. 22. 17:33","title":"Szeretné megóvni a méheket? Fontos tanácsokat ad ingyen az MTA Ökológiai Kutatóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]