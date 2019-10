Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keresi műanyag építőkockái újrahasznosításának lehetőségeit a Lego, a dán játékkészítő cég az Egyesült Államokban teszteli azt, hogy vásárlói visszaküldhessék neki a feleslegessé vált kockákat, amelyeket később tovább adnak más gyermekeknek.","shortLead":"Keresi műanyag építőkockái újrahasznosításának lehetőségeit a Lego, a dán játékkészítő cég az Egyesült Államokban...","id":"20191008_Ujrahasznositja_epitokockait_a_Lego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47477d2a-4b3d-49b0-8e87-22ca99db113d","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Ujrahasznositja_epitokockait_a_Lego","timestamp":"2019. október. 08. 11:33","title":"Újrahasznosítja építőkockáit a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós dolgok ki nem derülnek, a politikának nincs dolga az üggyel.","shortLead":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós...","id":"20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b07b0ec-1f06-4322-a770-be600dea568f","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 14:09","title":"Borkai ellenzéki kihívója a polgármester botrányáról: Nőként és anyaként nekem ebben nehéz megszólalnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele a felhasználó mobiljába. A biztonságos megoldáshoz ez még kevés, a javítócsomag először a gyártókon fut át, majd az érintett felhasználóknak installálniuk is kell a pakkot.","shortLead":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele...","id":"20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af8a5e-9baa-43c1-a498-98343bc857be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","timestamp":"2019. október. 09. 09:03","title":"Figyelje a mobilját, azonnal telepítse ezt a frissítést, amikor megjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka leváltásának. Négyen maradtak versenyben.","shortLead":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka...","id":"20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef22cc-efe4-4203-ba23-4a1d09b4fa96","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","timestamp":"2019. október. 08. 17:56","title":"Eggyel kevesebb kihívója van Botka Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697cc452-4b2b-4e48-87f9-01177a9e439c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pincészet 66 hektáron gazdálkodik, éves szinten 500 ezer palack bort értékesítenek. ","shortLead":"A pincészet 66 hektáron gazdálkodik, éves szinten 500 ezer palack bort értékesítenek. ","id":"20191009_Gunzer_Tamase_lett_az_ev_pinceszete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=697cc452-4b2b-4e48-87f9-01177a9e439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd7a8fe-0831-4146-8504-c1e00d9a8dd9","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Gunzer_Tamase_lett_az_ev_pinceszete","timestamp":"2019. október. 09. 15:37","title":"Günzer Tamásé az év pincészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","shortLead":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","id":"20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4265-2d58-46f8-8f63-9c9f1d607abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","timestamp":"2019. október. 09. 12:52","title":"Péntektől csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider ehhez hozzáteszi, hogy idén 60 ezer embert érinthet az elbocsátási hullám a bankszektorban. A Wall Streeten és a Cityben nagy az idegesség, mert a trend globális, vagyis akit kirúgnak, az csak nagyon nehezen talál magának megfelelő állást.","shortLead":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider...","id":"20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aea4b5-77f3-49fd-aa55-b6615790f3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","timestamp":"2019. október. 08. 14:35","title":"Több tízezer embert bocsátanak el a bankok világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős szerkesztője elárulja, hogy milyen szempontok alapján jön létre a lista, és kiknek segíthet elsősorban. Gergely Mártonnal beszélgetnek 360 másodpercben.","shortLead":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős...","id":"20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5ad4-4330-4c92-8cf0-29c88313b4a6","keywords":null,"link":"/360/20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Így állt össze az idei középiskolai rangsor, ezért előzte vissza a Fazekas a Radnótit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]