[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","shortLead":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","id":"20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ceff44-4f47-4c9c-8002-c160fa6d5546","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2019. október. 10. 19:14","title":"Árokba csapódott, majd fennakadt egy fán egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött a Hableánynak. Az első szakértő ellen fegyelmi eljárás indul.","shortLead":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött...","id":"20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4de04-4352-40da-8550-b57302226254","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","timestamp":"2019. október. 10. 20:21","title":"Nem törölt adatokat a a Viking kapitánya a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is komoly technológiai fejlődés zajlik. A hangsúly a gyorsaságon és a reprodukálható minőségen van.","shortLead":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is...","id":"201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f8d06-1df4-4e67-a865-c7ce9ec0865d","keywords":null,"link":"/360/201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","timestamp":"2019. október. 12. 12:05","title":"A \"még újabb hullámos\" kávézás élménye már erősen a technológiától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással fenyegette Iránt, beengedték a nőket.","shortLead":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással...","id":"20191010_iran_futball_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac927572-1704-459f-907e-71c40584bac5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_iran_futball_nok","timestamp":"2019. október. 10. 18:15","title":"Negyven év után először nézhettek iráni nők vb-selejtezőt, nyertek is 14-0-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","shortLead":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","id":"20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061eaf-640a-4e51-91be-82d994236089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","timestamp":"2019. október. 11. 09:54","title":"Mercedes-fölény a Japán Nagydíj szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara nem állítja le északkelet-szíriai hadműveletét.","shortLead":"Ankara nem állítja le északkelet-szíriai hadműveletét.","id":"20191011_Erdogan_Mar_nem_lepunk_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340a5b61-a758-4599-8c66-6043ff8e3221","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Erdogan_Mar_nem_lepunk_vissza","timestamp":"2019. október. 11. 21:37","title":"Erdogan: \"Már nem lépünk vissza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott kormányzati fellépés csak a választások után várható.","shortLead":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott...","id":"201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c435afd-5519-406b-9998-bcb93bcb87da","keywords":null,"link":"/360/201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","timestamp":"2019. október. 11. 10:30","title":"Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]