Hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes országok között. Kíváncsi, hol a legolcsóbb, és a legdrágább a tömegközlekedés? Mutatjuk
390 milliárd forintból bővítik a gödi akkumulátorgyártó üzemet.
Óriási beruházást hoz a Samsung Magyarországra
A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez.
Gasztronómiába forgatja szigetes pénzét Gerendai - pizzázót és nudlizót is nyit
Az önkormányzati választás előtt négy nappal derült ki, hogy Vári Attila egy verekedési ügyben elhangzott tanúvallomása miatt feltett kérdést feljelentésként értkelt a legfőbb ügyész és továbbította a rendőrség felé.
Polt Péter hamis tanúzás miatt kezdeményezett eljárást Vári Attila pécsi fideszes polgármesterjelölt ügyében
Fokozottan ellenőrzik a nehéz járműveket a rendőrök.
Teherautó- és buszrazzia lesz jövő héten
Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak adott interjúban. Kormányülésen vagy Fidesz elnökségi ülésen még sosem hallotta, hogy az ellenzéki vezetésű városok rosszabbul járnának, azt viszont nem tudja elképzelni, Karácsony Gergely miként tudna nála jobban alkudni Orbánnal. Talán fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort? Itt a teljes főpolgármesteri interjú.
Tarlós: Kétségbe ejt, hogy már az alsónadrág is megjelent a kampányban
A versenyhivatal eljárást indított a Telekom ellen, mert a cég csak azokon a területeken vezette be kedvezményes árú Flip csomagját, ahol az erős verseny miatt muszáj volt. A Telekom decembertől még 406 településen vezet be hasonló csomagot, így megúszta a bírságot.","shortLead":"A versenyhivatal eljárást indított a Telekom ellen, mert a cég csak azokon a területeken vezette be kedvezményes árú...","id":"20191011_A_Telekom_406_telepulesen_vezet_be_kedvezo_aru_csomagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b412354-86fe-484f-aacc-d616e7e26247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_Telekom_406_telepulesen_vezet_be_kedvezo_aru_csomagot","timestamp":"2019. október. 11. 13:41","title":"A Telekom 406 településen vezet be kedvező árú csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt szakemberek a legígéretesebb új fejlesztésekkel foglalkoznak. Itt mutatják be magyar kutatók orvosi szoftverüket, melynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.
A magyar rákdiagnosztikai program, amely már 6500 ember kezelését segítette