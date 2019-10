Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete; nem nagyon változhat a magyar kormány és az új Európai Bizottság viszonya. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete...","id":"20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6734cecc-2152-48ce-8e1b-31a6e4ebf281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","timestamp":"2019. október. 13. 10:00","title":"És akkor Vajna Tímea közelebb került a 37 milliárdos örökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet megérteni – állítja Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és szerzőtársa új könyvükben. Olyan mentalitást közvetítenek, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymásra hangolódás, az empatikus hozzáállás és az elfogadás.","shortLead":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet...","id":"20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee074acf-d88a-446b-b1a2-0f47e01227e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","timestamp":"2019. október. 13. 20:15","title":"Ha az érzelmi egyensúly helyreáll, megszűnnek a tünetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra digitális pénz megvalósításában. A projekt két kulcsfigurája is távozók közt van. Ráadásul van, aki lopással vádolja Zuckerbergéket.","shortLead":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra...","id":"20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d70aaf-d777-440c-b559-1b076cbbd646","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","timestamp":"2019. október. 14. 08:33","title":"Dugába dőlhet a Facebook nagy terve, menekülnek saját pénzének támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem a vég, a kezdet” – írják a most még elérhető, név nélküli cikkben. Szerintük „szelektív memóriájú emberek voksoltak”, akikre hatott Borkai Zsolt ügye.","shortLead":"„Nem a vég, a kezdet” – írják a most még elérhető, név nélküli cikkben. Szerintük „szelektív memóriájú emberek...","id":"20191014_magyar_nemzet_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629b65cc-93f5-46c9-b504-d0d700f3b172","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_magyar_nemzet_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 09:41","title":"A Magyar Nemzet Borkaira tolja a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","shortLead":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","id":"20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a76b39-1375-4cce-bded-27f0261cdfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","timestamp":"2019. október. 12. 15:02","title":"Így fest a levegőből a Borkai-birtok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","shortLead":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","id":"20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4af005-b162-4e4a-a98c-27bc13867fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 05:06","title":"35 halálos áldozata van a tájfunnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]