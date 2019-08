Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon közvetítették. Az egyik áldozat egy 3 éves kisgyerek, de belehalt a karambolva 7 hónapos terhes édesanyja is.","shortLead":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon...","id":"20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab2cab-2fc3-4054-be30-325e0e5035e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:59","title":"Gyereket és terhes anyját gázolta halálra, miközben a Facebookon menőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","shortLead":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","id":"20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c9495-49b1-40ed-9912-c766f5ad43c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:21","title":"Mint egy elektromos MX-5: íme a nyitható tetejű Tesla Model 3 kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","shortLead":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","id":"20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8805d-20cd-46ba-885b-be377444685b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:15","title":"A gyermekkori narcisztikus sebek úgy hatnak, mint a vitaminhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc1a5ed-4de5-4755-9917-061c522c7702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi felvételek Ausztráliából. ","shortLead":"Nem mindennapi felvételek Ausztráliából. ","id":"20190812_Rendesen_meglepodhettek_ezek_a_kenguruk_hogy_hoban_kell_ugralniuk__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc1a5ed-4de5-4755-9917-061c522c7702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c83277-7ee3-47a4-b3d9-795058e4d6ac","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Rendesen_meglepodhettek_ezek_a_kenguruk_hogy_hoban_kell_ugralniuk__video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:14","title":"Rendesen meglepődhettek ezek a kenguruk, hogy hóban kell ugrálniuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők már negyedik napja akadályozzák a világ egyik legnagyobb légikikötőjének a forgalmát. A tüntetők az indulási oldalon lévő csarnok működését lehetetlenítették el. ","shortLead":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők...","id":"20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23bc84-e4a2-4345-951f-4091c39c2c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:08","title":"Megszállták a repteret a tüntetők Hongkongban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]