[{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","shortLead":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","id":"20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb560dd-8c41-4e84-9406-832f41b6a9c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","timestamp":"2019. október. 18. 12:46","title":"Jóváhagyták Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d7a44-e86b-44fa-aca3-c04412ea96c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia. Szabolcsi András, a BlockBen szakértőjének elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain.","shortLead":"Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló...","id":"20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63d7a44-e86b-44fa-aca3-c04412ea96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bef1a3-4365-4955-8ee7-4f309144dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","timestamp":"2019. október. 18. 09:03","title":"Ha ezt tényleg bevezetik, vége a kilométerórák visszatekerésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","id":"20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c59af-535a-4c8b-aabe-bed4eec59b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. október. 18. 14:56","title":"27 éves mélyponton a kínai gazdaság növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","shortLead":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","id":"20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe43ff-9664-4de1-a964-60e6f125ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","timestamp":"2019. október. 17. 09:12","title":"Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vígh György 66 éves éves volt.","shortLead":"Vígh György 66 éves éves volt.","id":"20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e33df1-982d-4b7d-bd54-178a03508c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","timestamp":"2019. október. 16. 21:31","title":"Meghalt a testnevelő tanár, aki több gyereket is megmentett a veronai buszbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. és az edigital.hu online áruházat, valamint országszerte 16 boltot üzemeltető Extreme Digital Zrt. egyesülését.","shortLead":"Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. és...","id":"20191017_Egyesulhet_az_eMag_es_az_edigitalhu_a_hatosag_szerint_nem_kell_aremelkedestol_tartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e3859-55ed-481a-8eec-514573961147","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Egyesulhet_az_eMag_es_az_edigitalhu_a_hatosag_szerint_nem_kell_aremelkedestol_tartani","timestamp":"2019. október. 17. 14:53","title":"Egyesülhet az eMag és az Edigital","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","shortLead":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","id":"20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bc7aa-f948-4aca-a500-0ffe9456943c","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","timestamp":"2019. október. 17. 05:19","title":"Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]