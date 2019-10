Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel – jelentette be a Weizman Tudományos Intézet (WIS)","shortLead":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel –...","id":"20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c565a-98c7-4655-b818-e3bd322d6845","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","timestamp":"2019. október. 19. 10:03","title":"Új módszer: egy egyszerű vérvétellel felmérhető a tüdőrák kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai...","id":"20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429482ef-a1b0-44cc-9ea0-bbfd197e6e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","timestamp":"2019. október. 19. 15:03","title":"Ezt a fényképet küldte haza a Holdról az indiai Csandraján-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt mondta, nagyon fontos, hogy a fiatal nők ez alapján is tudjanak szerepmodelleket választani maguknak.\r

","shortLead":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt...","id":"20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547b9da-b11c-43fd-8abd-7a618a00f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 21:50","title":"Lezajlott az első csak női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","shortLead":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","id":"20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd767f-421c-4972-bf43-a8db177a1e2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","timestamp":"2019. október. 18. 11:26","title":"Kovács András Péter végleg leszámol a magyar egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok továbbra is nehezítik a keresést.","shortLead":"Az időjárási viszonyok továbbra is nehezítik a keresést.","id":"20191018_Meg_mindig_keresik_a_Himalajan_eltunt_magyar_hegymaszot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787a43e6-9b89-410e-a4ae-8b2b2361d03e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Meg_mindig_keresik_a_Himalajan_eltunt_magyar_hegymaszot","timestamp":"2019. október. 18. 21:58","title":"Még mindig keresik a Himaláján eltűnt magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","shortLead":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","id":"20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe63184-c7d8-4c57-9879-2161626f87e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","timestamp":"2019. október. 19. 19:28","title":"Majdnem ötmilliárd forint jutalmat fizetett ki tavaly a Miniszterelnökség terven felül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne.","shortLead":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri...","id":"20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52452d61-ad01-4a16-90eb-0835d33e9d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 18. 10:52","title":"Ha ezt megcsinálja a Sony, nagyon más lesz a zenehallgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]